15 zábavných spôsobov, ako schudnúť bez diéty a námahy, o ktorých ste predtým nepočuli

Spoznajte triky, ako sa zbaviť prebytočných kíl. Tieto finty vás budú baviť!

Máte pocit, že ste už o diétach čítali snáď všetko? Zaručené zmeny v stravovacích návykov a extrémne obmedzovanie nie sú jedinými spôsobmi, ako si upraviť svoju hmotnosť. Zamerajte sa na maličkosti, vychutnajte si jedlo a chudnite!

Možno vás niektoré tipy prekvapia, iné zabavia. Jedno je však isté, určite si medzi nimi nájdete tie, ktoré vás presvedčia, že fungujú aj na vás.

Hrajte sa s časom

Nastavte si časovač na 20 minút a pomaly si vychutnávať každé sústo až do uplynutia času. Takzvané stimulované jedenie, čiže konzumácia jedla, do ktorého sú zapojené viaceré zmysly, dokáže naštartovať chudnutie bez zložitého stravovacieho plánu. Takto konzumované jedlá ponúkajú veľké potešenie z menších porcií a spúšťajú telesné hormóny plnosti. Pretože keď dávate do seba jedlo v zhone, žalúdok nemá čas povedať mozgu, že je plný, čo vedie k prejedaniu, píše portál WebMD.

