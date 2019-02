Opäť chuť na sladké? Kroky, vďaka ktorým sa jej postupne zbavíte

Pre mnohých z nás je najväčšou prekážkou pri snahe o schudnutie chuť na sladké. Skúste sa sladkostí zbaviť postupne a menej bolestivo.

Chce to pevnú vôľu, ale zvládnuť sa to dá. Ak chcete schudnúť, mali by ste to za pár dní zvládnuť.Autor: Shutterstock.com

Viac ako tučné a mastné jedlá nám v schudnutí bráni konzumácia jednoduchých cukrov. Tie sú nielen návykové, ale navyše na nás číhajú takmer všade, kam sa pohneme. Veď medzi zdroje sacharidov patria napríklad aj čipsy... Cukry je ťažké vyradiť zo dňa na deň, no do týždňa by ste to mohli celkom slušne zvládnuť.

Toto spravte hneď - stop sladkým nápojom

Pravdepodobne ste už niekde videli obrázok pohára koly a vedľa neho hromádku kociek cukru. Je to tak, v sladkých nápojoch sa dá denne skonzumovať aj desať deka cukru. Takže prvý krok by malo byť okamžité vyradenie sladkého pitia a jeho nahradenie obyčajnou vodou. Okrem toho treba pozvoľne prestať so sladením čaju alebo kávy. Každý deň trochu menej cukru do šálky. Týmto spôsobom odbúrate naozaj kvantum dennej spotreby cukru.

Raňajky bez vianočky, obed sýty, s večerou opatrne

Po vyradení sladkých nápojov treba pokračovať s jedlom. Žiadne lupáčiky, makové rožky či vianočky na raňajky. Že to ani nerobíte? Super, tak je dobré vyradiť výživovo nehodnotné biele pečivo a nahradiť ho grahamovým alebo celozrnným, prípadne si dávať ovsené vločky s ovocím, aby ste mali zdroj energie do nového dňa. A jogurt už kupujte len biely!

Na obed sa dobre najedzte, aby ste s blížiacim sa večerom nezačali prepadávať veľkému hladu. Zákazy nie sú veľké, hlavne nie instantné jedlá, dukátové buchtičky či koláče, a ani dezert by nemal byť sladký. Ak sa cítite nedojedene, skúste ešte misku zeleninového šalátu. Vláknina by vás mohla zasýtiť. No a večera už naozaj úplne nesladká, ani ovocie!

Ďalšie zdroje cukrov a povolené pochúťky

Ak si večer k telke hodíte do úst pár chrumiek, slaných keksíkov či čipsov, chuť budete mať síce slanú, no telu dodáte jednoduché sacharidy a navyše aj tuky.

Najlepšie je sladké chute uspokojiť na desiatu, aj to len čerstvým či sušeným ovocím. Niekedy sú dobrou náhradou aj oriešky, ktoré uspokoja túžbu po nejakej pochúťke.

Ak poctivo cvičíte, občasný prehrešok so sladkým nie je nič hrozné. No ak máte nadváhu a ste vo fáze snaženia sa o schudnutie, každá sladkosť vás hodí o dva kroky späť.

