3 zásady zabránia prejedaniu cez sviatky aj po nich. Poznáte ich?

Hlad môže byť vaším pomocníkom pri chudnutí, ale aj veľkým nepriateľom. Naučte sa ho rozoznať a ovládať.

Mávate po obede obrovskú chuť na sladké? Ste hladní už 2 hodiny po jedení? Niekde sa stala chyba. Zrejme v tom, čo jete. S hladom sa však dá pracovať. Treba sa to len naučiť. Overené triky budú vašou hlavnou zbraňou proti prejedaniu.

1. Škála hladu

Naučte sa rozoznávať druh vášho hladu. Ste skutočne hladní? Alebo sa len hlásia o slovo vaše emócie? Skôr než zbehnete do skrinky po sladkosť, zamyslite sa nad tým, ako veľmi ste hladní. Pomôže vám v tom škála hladu:

Vyhladovanie - pociťujete nepríjemný pocit prázdneho žalúdka. Kvôli nízkej hladine cukru v krvi ste nervózni a nemáte energiu. Je čas najesť sa, vaše telo neklame.

Hlad - začínate myslieť na jedlo. Ak sa do hodiny nenajete, hrozí vám, že budete mať nepríjemné kŕče v žalúdku. A zjete všetko, čo vám príde pod ruku.

Primeraný hlad - v žalúdku vám začína škvŕkať. Ste približne 3 až 4 hodiny po jedle. Je optimálny čas sa najesť.

Spokojnosť - Ste spokojný. Necítite sa byť ani príliš sýty, ani príliš hladní.

Plnosť - jete a neviete sa zastaviť. Cítite, že vaše brucho začína byť mierne nafúknuté. Jedlo si už nevychutnávate tak, ako na začiatku stolovania. S jedlom ste to očividne prehnali.

Prejedenosť - cítite nevoľnosť a ťažobu. Občas aj pálenie záhy. Toto rozhodne nie je dobré. Neškoďte si len preto, že za vás jedia oči.

2. Zázračné proteíny

Výskumníci z americkej Purdueovej univerzity testovali 46 žien. Rozdelili ich na dve skupiny. Strava jednej z nich obsahovala 18 % bielkovín. Druhá skupina jedla v rámci denného kalorického príjmu 30 % bielkovín. Ženy, ktoré jedli viac bielkovín, boli počas dňa spokojnejšie a menej hladné. Navyše, po 12-týždňovom cvičení mali viac svalovej hmoty ako prvá skupina. Je to tak - bielkoviny vás zasýtia.

So živočíšnymi to netreba preháňať; dostatok ich nájdete aj v rastlinných zdrojoch. Voľbou číslo jeden sú konopné semená, mak, pohánka či sója. Pokiaľ na ňu nie ste alergickí. Na výpočet množstva bielkovín vo vašej strave použite kalorické kalkulačky. Nájdete ich na internete. Vyrátajú vám aj to, koľko bielkovín by ste mali prijať s vaším BMI indexom.

3. Raňajky šampiónov

Ak si na raňajky naservírujete dostatok tukov, bielkovín a sacharidov, cez deň zjete menej. Doobeda vás nebude mátať nepríjemné škvŕkanie v žalúdku. Potvrdzuje to prieskum Britského žurnálu o výžive. Vedci v ňom testovali takmer 900 dospelých ľudí. Aj vy odchádzate z domu bez raňajok? Nie je na tom nič zlé. Niekto jednoducho nedokáže jesť hneď po zobudení.

Aj keď jete neskôr, doprajte si komplexné raňajky. Napríklad ovsená kaša s bobuľovým ovocím, orechmi a trochou bieleho jogurtu vás naštartuje do dňa. Do obeda vám ani nenapadne dzobkať hlúposti. A ako spoznáte, že vaše prvé jedlo dňa má príliš málo kalórii? Jednoducho. Na obed umierate od hladu.