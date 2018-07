5 kíl za 3 dni! Blesková vojenská diéta je stále populárnejšia

Bude diéta pre vojakov úspešná aj u vás? Dajte si pozor, akú cestu chudnutia si zvolíte!

„Military Diet", teda vojenská diéta, vznikla v USA. Jej cieľom vraj bolo dostať do kondičky príslušníkov americkej armády. Nedá sa to však na 100 % potvrdiť. Možno je to len marketingový trik alebo jednoducho recesia autorov.

Prísny jedálny lístok

Aký je rozdiel medzi vojenskou diétou a klasickou bleskovkou? Nehladujete úplne, ale dodržiavate presne stanovený jedálny lístok. Na začiatku môžete prijať maximálne 1000 kalórií, po 3 dňoch už smiete jesť všetko, čo predtým.

Metabolizmus sa za uplynulých 72 hodín tak naštartuje, že nasleduje chudnutie. Dobre, ale čo ďalej?

1. deň

Raňajky: šálka čaju alebo kávy, plátok celozrnného toastu s 2 lyžičkami masla a polovica grapefruitu. Obed: šálka čaju alebo kávy, plátok celozrnného chleba s 2 lyžičkami masla a polovica tuniaka v konzerve. Večera: 100 g mäsa, 100 g zelenej fazuľky, polovica banánu, jablko a kopček vanilkovej zmrzliny.

2. deň

Raňajky: vajce, látok celozrnného toastu a polovica banánu, O Obed: vajce, 5 slaných krekerov a 100 g cottage syru. Večera: 100 g brokolice, 2 párky, polovica banánu, 50 g mrkvy a kopček vanilkovej zmrzliny.

3. deň

Raňajky: 5 slaných krekerov, plátok syra a jablko. Obed: vajce a plátok celozrnného toastu. Večera: konzerva tuniaka, polovica banánu a kopček vanilkovej zmrzliny.

Kritici upozorňujú, že takáto bleskovka nemôže byť zdravá!!!

Pozor na jojo

V podstate ide o krátkodobú hladovku. Prvé 3 dni sa telo nachádza v šetriacom móde a nárazovo spotrebuje maximum energie. Problém tejto bleskovky je však rovnaký ako u iných podobných redukčných diét: Rýchlo schudnete, lebo prijímate veľmi málo kalórií. Lenže najprv dochádza voda a svalové tkanivo, až neskôr tuk.

Takže týmto spôsobom si dlhodobo nízku hmotnosť neudržíte. Okrem toho sa nenaučíte zmeniť stravovacie návyky a jete to, čo predtým. Dostaví sa jojo efekt a stratené kilá rýchlo naberiete späť.

