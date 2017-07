5 tipov ako zdravo schudnúť vďaka raňajkám

Raňajky sú dôležité. Ak ich zvolíte správne, budete mať dosť energie na celé doobedie a pomôžu vám udržať si hmotnosť dlhodobo.

Niekoľko tipov na raňajky zostavila uznávaná britská odborníčka na výživu May Simpkin pre časopis Healthista. Simpkin varuje predovšetkým pred cereáliami. Podľa nej netvoria ani zďaleka zdravé raňajky. Hlavne tie, ktoré sú obohatené o nejaký ten cukor navyše, čo platí v drvivej väčšine prípadov. Takým by sme sa mali vyhnúť úplne. Po sladkých raňajkách nám len vystrelí cukor, na to rýchlo klesne a telo si ho pýta viac. Necítime sa sýti a čoskoro máme potrebu zjesť ešte čosi, alebo si to vynahradiť na obede.

1. Vajíčka

Prvou hodnotnou potravinou, ktorá dokáže zasýtiť na celé doobedie sú jednoznačne vajíčka. Pri vyrábaní omelety alebo praženice stačí použiť trochu masla. Pridajte si k nim špenát, huby či paradajky. Alebo môžete vyskúšať varené vajíčka s celozrnnými toastami a kúskami špargle. Tým ich doplníte o ďalšie hodnotné živiny a vlákninu.

2. Ovsená kaša

K mlieku pridajte chia semiačka. Zvýšite tak množstvo vlákniny a omega-3 mastných kyselín. Navrch si postrúhajte jablko, pridajte kúsky mandlí a trochu škorice, ktorá podporuje spaľovanie tukov.

Kašu si môžete pripraviť aj večer vopred. Stačí skombinovať 1 šálku ovsených vločiek, 1/2 šálky jogurtu, 1 šálku mlieka, 1 šálku pomarančového džúsu, 1 lyžičku chia semiačok a 1 nastrúhané jablko. Ráno môžete podľa potreby priliať tekutinu, pridať kúsky sezónneho ovocia a nasekané orechy.

3. Jogurt, no nie hocijaký

Aj jogurt môže predstavovať dobré raňajky, len si opäť treba dať pozor, aby nebol sladký. Vhodný je grécky alebo kokosový jogurt, ktoré majú vyšší obsah proteínov. Do neho stačí nasypať niekoľko lyžíc malín, jahôd, či iného ovocia. Mimo sezóny môžete použiť aj mrazené. Na vrch nasypte polievkovú lyžicu semiačok, napríklad chia alebo tekvicových.

4. Smoothies

Dobrým typom na raňajky sú aj smoothies. Vyhnite sa však tomu, aby ste si nenamixovali kalorickú bombu plnú cukru. Nič nepokazíte ak zmiešate grécky alebo kokosový jogurt, ovsené vločky, chia semiačka, čajovú lyžičku kvalitného orechového masla s dvoma druhmi zeleniny. Nebojte sa experimentovať. Vyskúšajte špenát, zeler, kapustu, či hlávkový šalát. Okrem zeleniny môžete pridať aj jednu porciu ovocia, či už čerstvého sezónneho alebo mrazeného.

5. Pečivo neublíži

Máte chuť na toast? Voľte celozrnné pečivo. Natrite si ho avokádovou pomazánkou. Stačí pomačkať zrelé mäkké avokádo a zmiešať ho s trochou citrónovej šťavy, soľou, čiernym korením a kvapkou olivového oleja. Pre zmenu môžete pridať aj pretlačený cesnak alebo papriku.

A čo šálka obľúbeného nápoja?

Britská výživárka od pitia kávy a čaju neodrádza. Rozhodne sa však vyhnite cukru a pridanej smotane. 3-4 dávky cukru, ktoré do nich nasypeme za deň, nám výrazne zvýšia jeho dennú spotrebu. Ak ste boli doteraz zvyknutí sladiť, zo začiatku vás nová chuť nepoteší, ale buďte trpezliví. Čoskoro nebudete chápať, ako ste mohli kedysi piť sladenú kávu. A ak by vám predsa len chýbala, spríjemnite si lyžičkou trstinového cukru alebo medu nedeľné poobedie. Musíme predsa občas aj zhrešiť :)