7 dôvodov, prečo priberáte pre vaše zamestnanie. S týmto rýchlo prestaňte

Poznáte to. Ráno kávička, ku kávičke niečo sladké. Potom obed a o dve hodiny vás opäť prepadne neutíšiteľná a stupňujúca sa chuť na kalorickú maškrtu. Neodoláte a do piatich minút zhltnete obrovský burger.

Čudujete sa, že priberáte? Tu je 7 chýb, ktoré by ste v snahe schudnúť mali prestať robiť.

Neraňajkujete

Tešíte sa z prvenstva v kancelárii a z toho, že včasný príchod vám zabezpečí väčší pokoj pri práci, no chybou je, že sa väčšinu zabudnete doma naraňajkovať. „Ak začínate deň, bez akéhokoľvek „paliva“, pred obedom sa pripravíte o energiu,“ citovala pre portál Prevention Rania Batayneh, autorka knihy The One One One Diet. Potom sa stáva, že sliedite po kalorických chuťovkách všade, kde sa dá. Stačí si len doma privstať a venovať viac času príprave zdravých raňajok.

Výbornou voľbou je akákoľvek kombinácia bielkovín, komplexných sacharidov a zdravých tukov. Spravte si praženicu, k tomu tanier čerstvej zeleniny a celozrnného chleba, alebo ovsenú kašu s ovocím a orechmi. Že nemáte čas doma raňajkovať? Raňajky si prichystajte a vezmite so sebou do práce.