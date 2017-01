8 zásad zdravého behu v zime. V chladnom počasí schudnete rýchlejšie

Aby beh priniesol želané výsledky, je dobré poznať jeho "chémiu". Beh v chladnom počasí dokáže zvýšiť imunitu, kondíciu i spaľovanie. No len ak dodržíte odporúčania.

„Telo musí vynaložiť väčšiu energiu, aby si vytvorilo teplo, je to lepšie i na redukciu hmotnosti," povedal pre TASR odborník na fitness a stravovanie Milan Ivanka. Do – 10 stupňov Celzia choďte pokojne do toho. Ak je teplota klesne viac, zostaňte radšej v teple, svaly môžu byť strnulé a stuhnuté.

1. Vhodná obuv na prvom mieste

V rámci rekreačného behu nepotrebujete okrem kvalitných tenisiek nič špeciálne. Buďte dôslední. „Nemusia byť drahé, dôraz treba klásť na prospešnosť zdraviu," radí Ivanka. S výberom vám pomôžu v špecializovanej predajni.