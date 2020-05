Aj vy robíte po cvičení TIETO chyby? Na výsledky čakáte márne

Dajte si pozor, aby ste si tvrdú drinu nezmarili! Disciplína po odchode z posilňovne by sa ešte len mala začať.

Ak si myslíte, že si stačí ísť zacvičiť a telo sa bude bez vášho ďalšieho pričinenia meniť na fitness verziu bez tukov, veľmi sa mýlite. Svaly sú po tréningu vyčerpané a mali by ste vedieť, ako ich zregenerovať a pomôcť im k rastu.

Hladošom svaly nerastú



Zdroj: Shutterstock

Správna výživa po tréningu je pre udržanie fit tela kľúčová. Je potrebné doplniť základné živiny, ktoré ste pri fyzickej aktivite stratili. Tesne po cvičení by ste mali prijať predovšetkým sacharidy, napríklad v podobe ovocia, najlepšie banánu. Neskôr siahnite po bielkovinách, ktoré sú dôležité pre regeneráciu a rast svalových vláken. Tukom sa vyhnite! Do hodiny skonzumujte výdatnú večeru. To, že ste spálili kalórie však neznamená, že sa môžete bezhlavo prejedať. Stavte na vajíčka, ryby a zeleninu.

