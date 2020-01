Rozbehnite si metabolizmus a kilá budete zhadzovať rýchlejšie než ostatní!

Chudnutie aj priberanie závisí od rýchlosti vášho metabolizmu. Ak je pomalý, zaguľaťujete sa aj keď zjete menej. Našťastie, rýchlosť metabolizmu si dokážete zvýšiť. Viete, ako na to?

Možno máte vo svojom okolí kolegyňu či známych, ktorí dokážu zjesť obrovský obed, za dve hodiny sa už zháňajú po olovrante, no pritom sú chudí až šľachovití? Sú to šťastlivci, ktorých telo spaľuje energiu veľmi rýchlo. Nie všetci máme takto bleskový metabolizmus, no je zopár možností, ako si ho „nakopnúť“, aby sme spaľovali viac kalórií a ľahšie sa nám zhadzovali kilá..

Tri čaje, ktoré naštartujú chudnutie a zaručia zhadzovanie kíl​

Diéta vám na spaľovanie nepomôže

Diéta, pri ktorej hladujete, spôsobí presný opak, než by ste chceli. Dá vášmu telu signál, aby nabehlo na úsporný režim. Aj menej skonzumovaného jedla si tak začnete premieňať na tuk - aby boli zásoby „na horšie časy“. Podobne nepravidelný a nedostatočný pitný režim aj nepravidelné stravovanie, ktoré si vynahradíte jednou väčšou porciou za deň, sú spomaľovači metabolizmu. A nevyšportované svaly, ktoré možno v šatoch vyzerajú vcelku štíhlo, znamenajú v pokoji až 8x pomalšie spaľovanie oproti stavu, keby ste mali dobre vyšportovanú svalovú hmotu.

Ak chudnete hladovaním, tukové laloky vám ostanú! Zbavte sa kíl takto​



Nezabúdajte piť, aj to má vplyv na spaľovanie kalórií. Foto: Shutterstock

Toto je naopak užitočné!

Metabolizmus môžete zrýchliť bez ohľadu na svoj vek, pohlavie či kondíciu. Len pre to treba niečo urobiť. Dodržiavajte toto:

Pravidelne sa stravujte. Viac malých jedál je rozhodne lepších ako menej väčších porcií. Vaša látková premena musí pracovať, čo rozbehne metabolizmus v celom tele. Optimálnych je 5 porcií, pričom desiata a olovrant nemajú byť veľké, skôr len ovocie a zelenina. A nezabúdajte na pitie! Voda zlepší činnosť tráviacej sústavy a pomôže aj s vyprázdňovaním.

Za týždeň pol kila, za mesiac dve. Zbavte sa ich bez diét a obmedzovania!​

Hýbte sa. Už viete, že svalová hmota je výborný spaľovač kalórii aj keď ste v pokoji. Aby ste si ju vypracovali, musíte na nej pracovať a spevňovať si ju pravidelným pohybom a cvičením. Nezabúdajte však ani na odpočinok. Aby telo mohlo optimálne pracovať, potrebuje poctivých 7 až 8 hodín spánku. A to aj cez víkendy!

Dbajte na dostatok vlákniny a bielkovín. Vhodné sú potraviny s nízkym glykemickým indexom, čiže menej sladkého a viac zeleniny, ovocia, celozrnných potravín. Hlavne žiadne hladovanie.

Chcete štíhly pás? Týmto chybám vo fitku sa vyhnite, inak vám zhrubne!​

Skúste ešte tieto triky

Konzumácia mastných rýb pomôže metabolizmu. Jedzte lososa, tuniaka, sleďa, sardinky... Sú to dobré zdroje omega-3 mastných kyselín, ktoré podľa výskumov urýchľujú spaľovanie prijatej energie, údajne až môžete spáliť až o 400 kalórií viac. Dobré sú v tomto smere aj ľanové semienka a olej či orechy, hlavne vlašské.

Pite zelený čaj. Obsahuje látku, ktorá pomáha spaľovať tuky. Potrebné sú však dve väčšie šálky denne.

Medzi odporúčané pohybové aktivity sa radí rýchla chôdza, vytrvalostný beh, plávanie - aspoň pol hodinu a bez postávania na okraji bazéna. Znalci odporúčajú každých 10 minút ešte zvýšiť tempo na maximum a vydržať v ňom 30 sekúnd. A nezabudnite, že pohyb je potrebný nie raz, ale 4x týždenne.

Chris Powell bol kedysi bezdomovcom. Ako sa z neho stal mág na chudnutie?​

Viac zaujímavých článkov nájdete c časopise Zdravie. Januráové vydanie práve v predaji!