Ako zabrániť JOJO efektu?! 5 tipov, aby sa kilá už nevrátili

Viete, čo by ste mali robiť, aby sa kilá, ktoré ste počas leta schudli neboli do Vianoc naspäť? Máme pre vás pár tipov.

Jojo efekt je veľmi častým a neželaným problémom, ktorý sa objavuje často najmä po cielene rýchlej redukcii váhy. Tento pojem označuje opätovné zvýšenie hmotnosti, pri ktorom človek môže pribrať aj viac, ako schudol. Jeho príčiny sú rôzne. Medzi najčastejšie patrí nesprávne stravovanie počas diéty, hladovanie či enormne rýchle chudnutie.

Ak je vaša redukcia váhy založená na malom príjme živín, po návrate k starým stravovacím návykom si vaše telo začne prirodzene ukladať zásoby na horšie časy. Ja to hlavne preto, že váš organizmus si myslí, že obdobie hladovania môže opäť niekedy prísť. Viete, čo by ste mali robiť, aby sa kilá, ktoré ste počas leta schudli neboli do Vianoc naspäť?

Chudnite ako Francúzka: Jedzte všetko, len s jedným ALE a kilá pôjdu dolu

1. Zmena životného štýlu namiesto drastických diét

Jedným z hlavných dôvodov, prečo nejaká diéta zlyhá je to, že nie je dlhodobo udržateľná. Zvolíme si ju kvôli sľubovaným rýchlym výsledkom, no a po nich prichádza rovnako rýchle zabehnutie do našich starých koľají v stravovaní. Pri výbere zmien vo vašom živote, by ste mali uvažovať nad tým, ktoré z nich sú zdravé a hlavne dlhodobo udržateľné. Vyberte si stravu, ktoré je nutrične vyvážená a bohatá na jedlá, ktoré vám chutia.

2. Postupné zmeny

Veľa ľudí sa snaží zmeniť všetko hneď a naraz. Prvotná eufória a odhodlanosť schudnúť sa pomaličky vytráca a po niekoľkých týždňoch to väčšina ľudí aj tak vzdá. Zamerajte sa na postupné kroky v zemne svojho jedálnička. Jednoduché a malé zmeny robte každý týždeň. Namiesto toho, aby ste svoj jedálniček zmenili od základov, sa pokúste nájsť spôsoby, ako pripraviť jedlo, ktoré máte radi zdravším spôsobom.

3. Nehladujte, športujte

Nezabúdajte na to, že ku každej diéte patrí aj pravidelný pohyb. Cvičenie vám pomôže prekonať stres z obmedzenia príjmu cukrov a tukov. Okrem toho zrýchľuje metabolizmus. Vedeli ste, že niekoľko hodín po cvičení spaľujete kalórie rýchlejšie?! Ďalším pozitívom pravidelného cvičenia je pevnejšie telo a to, že sa nebudete trápiť s previsnutou kožou. Na začiatok vám úplne postačí 20 minútová prechádzka s výšľapom do schodov. Postupne môžete vyskúšať aj aeróbne cvičenia, jógu, pilates či plávanie.

4. Dostatok spánku

Dôležitosť spánku sa dnes už často podceňuje. Snažíme sa stihnúť všetky povinnosti v práci a popri tom aj chudnúť či športovať, no a na spánok nám veľa času neostáva. A práve to je veľká chyba. Táto forma oddychu má pre zdravie človeka nezastupiteľný význam. Počas spánku sa náš organizmus regeneruje, čo je pri chudnutí viac ako dôležité. Spánkový deficit spôsobuje okrem iného aj viaceré zdravotné ťažkosti a takisto môže byť príčinou prírastku telesnej hmotnosti. Po úspešnom dni si nezabudnite aj dostatočne oddýchnuť.

5. Nikdy sa nevzdávaj

Či už chudnete kvôli obezite alebo si chcete len vyformovať postavu, nezabúdajte, že to všetko je v prvom rade o vás. Svoj cieľ nedosiahnete rýchlymi a nezdravými diétami. Ak sa chcete vyhnúť jojo efektu, jedzte zdravo a pestro, najlepšie podľa jedálnička vypracovaného výživovým špecialistom. Ak nebudete vidieť výsledky hneď, nevzdávajte sa! Nájdite si svoje tempo chudnutia, ktoré bude v harmónii s vašim organizmom.

