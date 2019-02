Brucho je nebezpečnou problémovou zónou. Čo všetko vám hrozí?

Stačí si odmerať pás a zistíte, či treba odštartovať zmenu životného štýlu. Inak vám to tuk na bruchu poriadne spočíta.

Pribrali ste cez zimu pár kilogramov a uložili sa vám na brucho? Rýchlo začnite konať. Odborníci majú v tom jasno, práve tuk v oblasti brucha patrí k najnebezpečnejším. „Zdravie extrémne ohrozuje najmä vnútrobrušný, takzvaný viscerálny tuk,“ upozorňuje profesor Ingo Froböse z nemeckej športovej univerzity v Kolíne nad Rýnom. Ak sa tuk hromadí v oblasti brucha, obklopuje všetky okolité orgány, vrátane pečene, žalúdka a čreva. Zhoršuje sa ich činnosť. Postupne môžu ťažkosti vyústiť do vysokého krvného tlaku, vysokej hladiny cukru i tukov v tele. Mení sa celý metabolizmus tela.

Poznáte svoje miery?

Prečo sa oplatí zmeniť životosprávu? Začne sa nekontrolované vyplavovanie hormónu leptínu, ktorý je zodpovedný za pocit sýtosti. Čím viac potravín bohatých na nezdravé tuky budete prijímať, tým rýchlejšie sa bude rozvíjať rezistencia na leptín. Pocit sýtosti sa nedostaví a chuť na jedlo sa zvyšuje a zvyšuje. Vznikne bludný kruh. To, či ste už v ohrození, vám napovie jednoduché meranie. Kritickou hranicou je u dám obvod pásu viac ako 88 centimetrov a u pánov 102 centimetrov. Tieto hodnoty znamenajú z dlhodobého hľadiska vysoké riziko na vznik srdcovo-cievnych ochorení i ochorení, ktoré súvisia s narušenou látkovou premenou.

Metabolizmus sa spomaľuje

Rizikovým faktorom na priberanie v oblasti brucha je i vek. So zvyšujúcim sa vekom sa rýchlejšie zväčšujú tukové ložiská v okolí drieku. Za všetkým sa skrývajú hormonálne zmeny i fakt, že približne od 50-tky sa prirodzene znižuje podiel svalovej hmoty. Navyše sa spomaľuje i metabolizmus. To neznamená, že nemôžete byť v kondícii. Stačí znížiť kalorický príjem a pravidelne sa venovať pohybovej aktivite. Ideálne je, keď vsadíte na kombináciu cvičení. „Najlepší spôsob ako znížiť tuk v oblasti brucha, je spojiť silový a vytrvalostný tréning. To je najlepšia stratégia na boj s viscerálnym tukom,“ radí profesor Froböse.

Chce to trpezlivosť

V každom veku počítajte s tým, že čím budete mať svalovej hmoty viac, tým ľahšie spotrebuje váš organizmus kalórie. Odštartovali ste boj s tukom? Prvé zmeny pocítite po dvoch týždňoch zmeny životosprávy. Nastavenie celého organizmu sa zmení v priemere za 12 týždňov. Kvôli lepším výsledkom u lekára sa trpezlivosť oplatí.