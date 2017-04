Budíček, metabolizmus! Vďaka 5 trikom budete opäť spaľovať

S metabolizmom je to občas náročné. Sem-tam štrajkuje a nespáli vám ani kalóriu naviac. Osvojte si zopár trikov, ktoré ho naštartujú.

Aj vy sa občas vyhovárate na zdedený metabolizmus. Určite zohráva v chudnutí veľkú úlohu, napriek tomu sa netreba vzdávať. Bojovať s kilami naviac sa dá aj drobnými zmenami, bez pohybu a zdravého jedla to však nepôjde.

1. Svaly nadovšetko

Svaly sú ťažšie ako tuk, a súčasne ho pomáhajú aj lepšie spaľovať. Necvičte len kardio, potrebujete ho, ale svaly ním nevybudujete. Zaraďte do tréningového plánu aj posilňovanie. Ak ste žena, cvičte s nižšími hmotnosťami a viac opakovaní. Ak muž, pridávajte záťaž postupne a cvičte napríklad v rámci jednej partie 3 série. Štúdie ukázali, že ak si žena okolo 30-tky doprajte za týždeň aspoň 30-40 minút silového tréningu, zrýchli sa jej metabolizmus o 100 kalórií za deň.

2. Skrytý zrýchľovač

Je známe, že zelený čaj obsahuje veľa antioxidantov a má detoxikačné účinky. Tentoraz si vedci posvietili na účinky čaju na metabolizmus. Zistili, že čajové lístky obsahujú katechín, ktorý má podporovať rozklad tukov a zvyšovanie produkcie tepla v organizme. Aby mal zelený čaj účinky na váš metabolizmus, mali by ste si dopriať aspoň 5 šálok čaju denne. Podľa štúdie by ste tak spálili až o 90 kalórií viac ako inokedy.

3. Spaľujte aj po

Stále podceňujete silu spaľovania tukov aj po tréningu? Fitness tréneri odporúčajú vo fáze chudnutia cvičiť ráno. Keď sa donútite ísť po zobudení do fitka, naštartujete metabolizmus a celý deň bude lepšie spaľovať všetko, čo zjete. Neznamená to, že sa môžete bezhlavo prejedať nezdravými jedlami. Pozor však, pokiaľ máte výbornú fyzickú kondíciu- Efekt rýchlejšieho spaľovania bude u vás menší, organizmus si už na záťaž zvykol. Americký profesor kineziológie, doktor Walt Thompson, PhD, preto odporúča, aby ste v takomto prípade zaradili do fitness plánu intervalové tréningy a striedali úroveň záťaže.

4. Len zdravé tuky

Špecialista na funkčnú medicínu, doktor Mark Hyman, tvrdí, že nezdravé transmastné kyseliny váš metabolizmus spomalia a schudnete pomalšie. „Tuk z nich sa viaže v ľudskom tele na tukové bunky a pečeňové bunky, čím sa celkovo spomaľuje metabolizmus,“ vysvetľuje americký lekár. Nadmernou konzumáciou nezdravých tukov si môžete privodiť inzulínovú rezistenciu a zápaly v tele. V konečnom dôsledku aj priberiete. Preto sa vyhýbajte vyprážaným jedlám a stuženým tukom v polevách, keksoch a múčnikoch. Vymeňte ich za omega-3 mastné kyseliny, napríklad z rýb a orechov.

5. Na kvalite záleží

Zelenina a ovocie v bio kvalite zrýchľujú metabolizmus a pomáhajú telu pracovať lepšie. Doktor Hyman tvrdí, že nevystavujú vašu štítnu žľazu toxickým látkam, takže sa vám nezablokuje metabolizmus. S organickými výrobkami je to dnes ťažké, nakoľko kontrola ich kvality je stále nedostatočná. Snažte aj tak kupovať ovocie a zeleninu radšej na trhu alebo od známych. Existujú komunity ľudí na sociálnych sieťach, cez ktoré kúpite zdravé plody od miestnych farmárov. Uprednostňujte tiež sezónne potraviny.