5 pravidiel, ktoré vám pomôžu odolať jedlu a ľahšie schudnúť

Kazí vám snahu o schudnutie váš dobrý apetít? Jedlu sa ťažko odoláva, ale pri dodržaní pár zásad to isto zvládnete aj vy. Hlavne nehladujte!

Aby ste jedli toľko, že vaše telo bude vládať fungovať, ale zároveň začali chudnúť, musíte aspoň orientačne vedieť, koľko energie vaše telo potrebuje na bežnú prevádzku. Vzorec na odporúčaný denný kalorický príjem pre váš vek, výšku a pohlavie nájdete TU. Základ by preto mal byť – neprekročiť odporúčané množstva kalórií! A teraz ako na to, aby ste to vydržali a nesúkali do seba zbytočné jedlo a drobnosti navyše.

Pravidlo 1 – jedzte pravidelne

Ak vynecháte niektoré jedlo, buďte si istá, že pri tom ďalšom zjete viac ako by ste zjedli pri pravidelnom stravovaní. Dbajte na to hlavne v druhej polovici dňa, teda radšej pár menších jedál ako veľká večera!

Pravidlo 2 – rozdeľte si jedlo správne

Väčšiu časť kalórií zjedzte doobeda, lebo túto energiu stihnete v priebehu dňa aj minúť. Navečer sa viac kontrolujte a zjedzte len niečo menšie, lebo tieto kalórie s vami pôjdu aj do postele. Posledné 2-3 hodiny pred spaním už radšej nič do úst!

Pravidlo 3 – jedzte v pokoji

Pomalšie jedenie bez časového stresu má tú výhodu, že žalúdok má šancu už počas jedla signalizovať – cítim sa plný! Tanier predsa nemusíte dojedať dočista, zvyšok nechajte. Pri hltaní v chvate ale určite zjete všetko.

Pravidlo 4 – zbytočne nehladujte

Chudnutie hladovaním vedie len k jo-jo efektu, fakt sa neoplatí. Ale je rozdiel cítiť hlad a cítiť chuť na niečo dobré. V druhom prípade telo nič nepotrebuje, len vaša hlava by si zamaškrtila. Skúste ju oklamať jablkom, mandarínkou alebo žuvačkou s umelým sladidlom.

Pravidlo 5 – dostatočne pite

Hlad, respektíve chuť niečo pojedať sa dá pribrzdiť napitím sa. Majte po ruke vodu, nesladený čaj, minerálku. Pohár vody sa oplatí vypiť aj pred jedením, čiastočne zaplníte žalúdok a mohli by ste menej zjesť.

