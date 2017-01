Chorobu si z FITKA prinesiete veľmi rýchlo. Aké číslo máte na fľaši?

Chodíte do fitka nielen preto, aby ste si posilnili svaly, ale aj imunitu? Majte sa na pozore, najmä ak ju máte oslabenú. Na činkách je viac mikróbov ako na WC mise.

Ak vo fitnescentre nemajú dezinfekčný prípravok, nič vám nebráni mať ho so sebou. Autor: Shutterstock

Baktérie a vírusy milujú fitnescentrá. Presvedčila sa o tom aj Martina. Keď sa vonku ochladilo, začala trénovať na strojoch a s činkami. „Nemala som začínať v ten deň,“ krúti hlavou mladá dizajnérka. „Od rána sa na mňa všetko sypalo a ešte som si zabudla doma uterák. Niekde ich požičiavajú, ale tu mi dovolili cvičiť bez neho. Nikdy viac!“

Po tréningu sa neosprchovala ani neprezliekla. Doma ju čakalo nepríjemné prekvapenie. „Plecia aj chrbát som mala ako v ohni. Červené, posiate drobnou krupičkou, ktorá príšerne pálila. Bohvie, kto cvičil na lavičke predo mnou,“ hromžila. Našťastie mala doma krém proti prejavom slnečnej alergie. Pomoho jej. Hlavne pochopiť, prečo lepšie fitká požičiavajú čisté uteráky a majú pri strojoch dezinfekčný prípravok. „Myslela som, že je to zbytočný luxus, ale nie je.“

Hojný mikroživot

Pred cvičením aj po ňom sa oplatí stroje a náradie vydezinfikovať. V chrípkovej sezóne to platí o to viac. „Obmedzte podávanie rúk. Často si umývajte ruky, teda po každom kýchnutí, zakašľaní či vyfúkaní nosa. Predídete tým nákaze,“ uvádza na webstránke úrad verejného zdravotníctva.

Koľkokrát sa pri tréningu dotknete tváre? Presne toľkokrát sa môžete nakaziť. Americká spoločnosť FitRated si preklepla tri miestne fitnescentrá. Vzorky baktérií odobrali z desiatok bežiacich pásov, bicyklov a činiek. Mikróbov našli viac než dosť. A víťaz? Jednoručné činky. Bolo na nich až 362-násobne viac baktérií ako na bežnej WC mise.

Jeden uterák nestačí

„Noste vždy čisté, neprepotené oblečenie a ponožky. Majte na dosah fľašu s vodou a uterák,“ radí dermatologička MUDr. Hana Zelenková, PhD., MBA.

Ideálny je jeden na utretie potu a druhý na ochranu tých častí tela, ktorými sa dotýkate strojov. Po tréningu sa rýchlo osprchujte. Noste si žabky a uterák na telo. Prezlečte sa potom do čistého a suchého odevu. Podľa Hany Zelenkovej je to účinná zbraň proti kožným ochoreniam.

Raz a dosť

Pijete pri každom tréningu z rovnakej plastovej fľaše? Chyba. Z uzáveru zlížete viac baktérií ako z hračky pre psa. Navyše, všetky bežné plastové fľaše sú bezpečné na jedno použitie. Určite ich nedávajte do umývačky riadu. Keď vám záleží na zdraví, stavte na fľaše zo špeciálnych plastov, ideálne s antibakteriálnou úpravou, antikorové alebo sklenené. Sú síce ťažšie, ale cvičiť chodíte preto, aby ste si posilnili svaly! Po tréningu fľašu opláchnite teplou vodou. Nechajte ju schnúť otvorenú.

Stop

Lezie na vás chrípka? Tak šup do postele! Na cvičenie zabudnite. Hlavne s teplotou alebo s kašľom. Stop máte aj s hnisavým zápalom na koži. Veľmi rýchlo by ste boli prenášačom chorôb. „Fitnescentrá a wellness slúžia na regeneráciu, nie ako stredisko prenosu chorôb,“ prízvukuje MUDr. Zelenková.

Už sa suší

Máte odcvičené? Je čas na relax! Sauna, bazén, vírivka. „Na plaváreň aj do wellnessu noste so sebou šľapky. Osprchujte sa pred vstupom do bazéna, vírivky, sauny, ale aj pred masážou. Nikto nechce byť vystavený nežiaducej aróme neumytého tela,“ konštatuje dermatologička Hana Zelenková.

Sprcha vás nezbaví len potu, zmierni aj účinky chlóru. Ten podráždi citlivú pokožku. „Alergikov môže koža po kontakte s chlórom svrbieť. Zhoršuje prítomný ekzém a vysušuje pokožku,“ dodáva alergiologička MUDr. Veronika Pružincová. Preto nebuďte v bazéne pridlho.

Napovie vám veľa

Plastové fľaše bývajú od výroby označené číslami. Keď sa ich naučíte rozoznať, ochránite svoje zdravie.

Číslo 1 v trojuholníku – vysoké riziko množenia baktérií; len jednorazové použitie.

Číslo 2, 4 alebo 5 v trojuholníku – najzdravšia voľba spomedzi PET fliaš.

Číslo 3, 6 alebo 7 v trojuholníku – nevhodná voľba; najmä pri opätovnom použití alebo zahriatí môžu uvoľňovať nebezpečné parabény, ftaláty či stenoly.

