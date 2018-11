Chudnite s časom. 8-hodinové pravidlo namiesto rátania porcií

Úprava stravovania zrýchli metabolizmus, ktorý vďaka časového intervalu začne pracovať efektívnejšie. Zabudnite na rátanie kalórií, dajte šancu počítaniu hodín.

Nepotrebujete žiadne zložité stravovacie plány. Chudnúť môžete aj bez toho, aby ste sa zásadne obmedzovali v jedle. Stačí len dodržať základné pravidlo - osemhodinový interval. Podľa autorov tejto populárnej diéty, Američanov Davida Zinczenka a Petra Moora, ľudské telo nevie správne spracovať jedlo, ktoré dostávate do seba po ôsmich hodinách stravovania. Namiesto toho sa ukladá v podobe podkožného tuku.

Bez obmedzení

Autori diéty tento mechanizmus vysvetľujú takto: „Umelé osvetlenie doviedlo ľudí k tomu, že sa výrazne predĺžila doba jedenia, čo narušilo naše prirodzené denné rytmy. Tráviaci systém tak prestal správne fungovať. Hormóny aj enzýmy začali pracovať zmätočne a neefektívne." A tak vymysleli diétu, ktorá je založená na princípe, že môžete jesť len 8 hodín denne. Na osemhodinovej diéte je najlepšie, že si ju nastavíte podľa denného programu, ako chcete. Ak ste ranný vtáčik, môžete začať skoro ráno, no ak neobľubujete skoré raňajky, pokojne môžete zvoliť neskorší čas. Dôležité je len dodržať osemhodinový interval konzumácie jedla, a to dokonca aj bez väčšieho obmedzovania.

Magické osmičky

Zvyšných 16 hodín však musíte dodržať pôst. Môžete piť len vodu, nesladený čaj alebo čiernu kávu bez cukru. Tento spôsob diéty podporila aj štúdia publikovaná v odbornom časopise Journal of Translational Medicine. Vedci potvrdzujú, že ak ju budete držať najmenej osem týždňov v kuse, zníži sa významne percento telesného tuku. Môže za to metabolizmus, ktorého činnosť sa vďaka pevne stanovenej dobe, v ktorej jete, zlepšuje a zrýchľuje. Naprogramujete bunky tak, že cez deň pracujú na plné obrátky, čo je pre metabolizmus oveľa efektívnejšie, ako keby bunky pracovali večer a neskoro v noci.

Aspoň 8 týždňov

Isté obmedzenia však aj pri osemhodinovej diéte platia. Hoci sa môžete sami rozhodnúť, v akých hodinách budete dodržiavať diétny režim, dôležité je tiež zaradiť do jedálnička zdravú a vyváženú stravu. To znamená, že hoci sa nemusíte obmedzovať v objeme jedál, dobré je vynechať tie, ktoré by vášmu organizmu škodili. Napríklad fast foodove jedlá, sladkosti, čipsy či iné vysoko kalorické a nezdravé jedlá. Experti radia, aby sa diéta dodržiavala aspoň 8 týždňov bez prestávky. Iba tak zbadáte na svojom tele viditeľné výsledky. Tie ešte zintenzívnite, ak budete postupne predlžovať dobu medzi posledným večerným jedlom a raňajkami. Telu tak dáte šancu vymeniť tukové zásoby za energiu.

Ďalšie rady k diéte:

Jedlo bohaté na sacharidy doplňte o zdravé jedlá - napríklad zeleninu.

doplňte o zdravé jedlá - napríklad zeleninu. Obmedzte biele pečivo, cestoviny, ryžu, sladkosti a trans-mastné tuky.

a trans-mastné tuky. Pitný režim je dôležitý, namiesto sladkých nápojov je vhodná voda.

Alkohol obmedzte na minimum , pohár vína si však dopriať môžete.

, pohár vína si však dopriať môžete. Cvičte aspoň 8 minút každé ráno, naštartujete metabolizmus.

