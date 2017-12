Chcete ploché bruško? Nestrácajte čas, uistite sa, že tieto chyby nerobíte!

28.11.2017

V snahe schudnúť tuk z brucha vás neodradia ani blížiace sa sviatky? Super! Vaša motivácia je dostatočne silná na to, aby ste to dali. No pokračujte s istotou, že sa nedržíte internetových rád, ktoré v sebe nesú zamlčané „ALE".

Challenge si radšej dajte iba s kamarátkou a nezabudnite na deň voľna. Autor: Shutterstock.com

Autor: Beata Ditte

Fotogaléria

Ďalšie články z tejto sekcie