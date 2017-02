Denne vs. nikdy: Takto vás ručička na váhe o šancu schudnúť neoberie

Začali ste chudnúť, pravidelne cvičíte, zmenili ste svoj jedálny lístok. Prišiel čas odvážiť sa. Budete sklamaní, alebo vás aj zlý výsledok dokáže motivovať? Zistite, ako často by ste sa mali vážiť.

Postavíte sa na váhu a príde sklamanie – nemáte ani o kilogram menej. Sú ľudia, ktorých to motivuje cvičiť ešte viac, ale aj takí, ktorých nepohyblivá ručička na váhe vystresuje. Škrtnú z jedálnička ďalšie kalórie, často sa dostanú na hranicu minima. Nielenže takto neschudnete, ale aj ochudobníte svoje telo o všetko, čo potrebuje. Choďte na to radšej inak.

Občas kolíše

Kolísavá hmotnosť závisí od mnohých faktorov. U žien sa napríklad v období menštruácie zadržiava v tele voda, čo môže spraviť pokojne aj rozdiel 1 alebo 2 kilogramov. Muži zas rýchlejšie naberajú svalovú hmotu, ktorá jednoznačne váži viac ako tuk. Položte si najskôr otázku, či vám každodenné váženie skutočne pomáha, alebo skôr ubližuje. Ak vám vyhovuje časté váženie a vidíte výsledky, ktoré motivujú – či už pri úbytku, alebo stabilite vašej hmotnosti – nie je dôvod s tým prestávať. No každý potrebuje niečo iné.

1. Vážite sa denne

Ak vám vyhovuje vážiť sa denne, pretože máte presný prehľad, ako napredujete, je to dobrý nápad. No ak dennodenné stúpanie na váhu skôr zhoršuje vašu náladu, hoďte ho za hlavu a sústreďte sa radšej na dodržiavanie stravovacieho plánu a cvičenie. Výsledky sa dostavia časom.

2. Vážite sa každý týždeň

Má to svoje výhody, pretože vám poskytne obraz o tom, či napredujete, no potom máte ešte stále ďalších 6 dní na to, aby ste so svojou hmotnosťou prípadne niečo spravili. Vyberte si vždy konkrétny deň v týždni, ktorý sa budete vážiť a ten aj dodržiavajte.

3. Vážite sa občas

Tí, ktorí sa vážia len raz za čas, majú zrejme pokojné svedomie. Využívajú buď domácu osobnú váhu, alebo váhu vo fitness centre či u lekára. No zrejme dbáte skôr na to, či zapnete nohavice z vysokej školy, alebo vás letné šaty príliš neobopínajú. Aj toto môže byť dobrý spôsob, ako mať kontrolu svoje telo, a pritom sa zbytočne nestresovať.

4. Nevážite sa vôbec

Pravdepodobne ste buď spokojní so svojou postavou, alebo vás zistenie hmotnosti desí tak, že sa na váhu neodvážite stúpiť. V takom prípade by ste si však mali uvedomiť, že aj toto zistenie vás môže posunúť vpred. Ak chcete schudnúť, je dôležité čeliť realite a postaviť sa jej s hrdosťou. Ak si dáte reálne ciele, koľko schudnúť, bude to ten najlepší možný prístup. Verte tomu dokážete s kilami naviac niečo urobiť. Bez trápenia a zbytočných výčitiek.