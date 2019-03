Hľadáte účinnú diétu? Tu je! A kilá pôjdu raz-dva dole

Ak si jedlo vopred pripravíte, nebudete pojedať kadejaké drobnosti mimo jedál, ktoré máte pripravené v krabičkách. To je zásadný krok ku schudnutiu.

Do krabičiek si viete presne vypočítať a rozdeliť kalórie na deň, takže je záruka, že zjete presne toľko, koľko ste si predsavzali. Nevýhodou je do istej miery cena a tiež to, že ponuka jedál od spoločností, ktoré krabičkovú diétu predávajú, vám nemusí celkom sedieť. Ak máte chuť, čas a energiu, nie je nič jednoduchšie, ako si krabičkovú diétu pripravovať doma. A bude lacnejšia aj chutnejšia.

Potrebujete čas a trocha výživových znalostí

Ak nemáte, kúpte si sadu zatváracích dóz. Hlavne takých, čo sa vám v taške pri prenášaní do práce neotvoria. Malo by ich byť najmenej 5 – 2 väčšie na obed a večeru a 3 menšie na raňajky, desiatu a olovrant. Hlavná zásada pri zostavovaní jedálnička na každý deň je, aby obsahoval dosť hodnotných živín, vlákninu a správnu skladbu tukov, bielkovín a cukrov. Môžete si to trochu naštudovať, prípadne sa poradiť s výživovým poradcom. Najlepšie je krabičky naplniť večer vopred a uložiť do chladničky, lebo ráno má málokto čas na prípravu jedál.

Čo do krabičiek?

Raňajky

Nemali by byť sladké, no mali by obsahovať asi 25% sacharidov, hlavne komplexných, čiže celozrnné pečivo, cereálie či ovsené vločky. Ďalších 25% by mali tvoriť bielkoviny, napríklad vajce, arašidové maslo, jogurt. Zvyšnú polovicu raňajok by ste si mali vyskladať z ovocia a zeleniny.

Desiata

Nemá byť veľká a zložená prevažne z bielkovín, menej sacharidov. Napríklad kúsok chlebíka s tvarohovo-zeleninovou nátierkou, knäckebrot s avokádovou nátierkou, humus a mrkva nakrájaná na tyčinky...

Obed

Nerobte si ho v snahe schudnúť veľmi malý, lebo vás dobre nezasýti a budete premýšľať len o tom, čo by ste si ešte dali pod zub. Prípadne do bufetu aj naozaj vybehnete. Obed by mal obsahovať dosť sacharidov aj bielkovín, čiže mäso v kombinácii s ryžou, zemiakmi či cestovinami. Zeleninová obloha chýbať nemôže.

Olovrant

Ten nie je náročný, najlepšie je, ak ho tvorí zelenina. Ak vás ešte čaká náročné poobedie či večer, môžete zeleninu vymeniť za ovocie.

Večera

Sacharidov by mala mať už naozaj málo a mala by byť ľahko stráviteľná. Najlepšia je opäť zelenina, ktorú skombinujete napríklad so syrom alebo so šunkou, mäsom... Ale odpustíte si chlebík, pečivo či prílohy.

Nezabúdajte počas dňa piť, najlepšie vodu a nesladené čaje. Ak chcete pomocou krabičkovej diéty schudnúť, ste na výbornej ceste. Pokiaľ necvičíte, oplatí sa pridať aj pohyb. Úspech je potom zaručený!