FOTO: Splnila si predsavzatie a schudla 44 kíl. Pozrite na ňu!

Gemma sa na rodinnú party vybrala v kostýme elfa. Keď videla fotky, zostala zhrozená a ihneď sa rozhodla riešiť svoju hmotnosť.

Nejaké to kilo pribudlo 27-ročnej Gemme Romsey každý rok od čias jej dospievania. Nikdy však hmotnosť neriešila a kvôli nadbytočných kilogramom netrpelo ani jej sebavedomie. Vždy si vedela poriadne užiť najmä vianočné sviatky. „Na Vianoce som si vždy pripravila množstvo lahodného jedla. Boli to škatule plné koláčov, čokolády, orieškov. Zapíjala som ich sladkým vareným vínom a čokoládovým likérom,“ spomína Gemma.

Ušila si kostým

Zmena nenastala ani keď stretla svojho budúceho manžela Scotta. „Stretla som ho v mojom najťažšom období a len ma uistil, že moja hmotnosť nie je rozhodujúca,“ povedala Gemma pre denník The Sun. Vtedy vážila okolo 127 kilogramov. Minuloročné sviatky si šila kostým elfa. Veľké šaty jej pripomínali stan a aj tak je boli na bruchu tesné. Rýchlo to však vytesnila z hlavy. Zmena prišla až keď si pozerala fotky na sociálnej sieti. Na jednej bola aj ona v kostýme elfa.

„Bola som strašná. Vyzerala som ako obor. Bola som všetko, len nie Santov malý pomocník,“ zhrnula svoje pocity. Gemma sa rozhodla schudnúť.

Čítajte aj: FOTO: Pozrite, kam ju doviedli kolové nápoje! Po strate 70 kíl je z nej nový človek

Pomohli až odborníci

Pár mesiacov sa pokúšala chudnúť podľa receptov z motivačných kníh. Vždy, keď sa jej podarilo niečo zhodiť, pribrala to naspäť. Keď si v obchode skúšala šaty, z kabínky odchádzala so slzami v očiach. „Rodina a priatelia ma utešovali, že mám krásnu tvár, ale ja som si len pomyslela, aká hanba je ten zvyšok,“ hovorí o trápení. Nakoniec jej priateľka poradila jednu kliniku. Chudnutie tam štartovali pod dohľadom odborníkov a s tabletkami, ktoré potláčali chuť do jedla. Nutná však bola aj zmena jedálneho lístka.

Inšpirujte sa: 3 MENU na zníženie tlaku. Nestačí odložiť soľničku!

Zaparkovala auto

Prvé úspechy Gemmu naštartovali. Keď videla klesajúcu ručičku váhy, vymenila mastné polotovary za domácu varenú stravu z čerstvých potravín. Už nemala chuť na lupienky, čokoládu či iné sladkosti. V telocvični sa nikdy dobre necítila, a tak aspoň cez víkend prestala používať auto a začala všade chodiť pešo. Po polroku sa jej podarilo zhodiť 44 kilogramov. Teší sa najmä z toho, že po schudnutí má s manželom väčšiu šancu založiť si rodinu. Ako povedal jej otec, z elfa sa premenila na princeznú. Posledné Vianoce už oslavovala ako štíhla.

Pozrite si ako sa Gemma zmenila ► TU