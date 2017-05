FOTO: Dylanovi sa podarilo schudnúť vyše 100 kg. Pozrite sa na neuveriteľnú zmenu!

Nedostatok pohybu a nezdravé stravovanie dohnali mladíka k morbídnej obezite. Zdravá životospráva sa oplatí. Dnes je ideálny deň na odštartovanie zmeny.

Nenaštartovalo vás jarné slnko, ale skôr vás dobehla sezónna únava? Hýbať sa skutočne oplatí, potvrdzuje to aj príbeh Dylana Condrona. Nulový pohyb a nezdravá strava spôsobili, že hoci nemal ešte ani dvadsať, vážil vyše 200 kg. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie zomiera vo svete ročne z dôvodu nedostatočnej fyzickej aktivity približne 1,9 milióna ľudí.

Keď zvíťazí lenivosť

Nedostatok pohybu sa často podpíše pod rýchlejší vznik srdcovo-cievnych či metabolických ochorení. Práve preto WHO vyhlásila dnešný deň za svetový deň pod názvom Pohybom ku zdraviu. Dnes je preto ideálny deň na zmenu! Možno stačí urobiť v živote pár zmien, tak ako to urobil Dylan Condron. Ak si myslíte, že sa za jeho 210 kg skrývala choroba, mýlite. Nad Dylanom zvíťazila lenivosť a pohodlnosť. Írsky mladík skončil školu ako 16-ročný a nevedel si nájsť zamestnanie. Podporu však získal. „Nič som nerobil. Len som sedel a jedol a jedol,“ povedal pre britský The Sun. „Bolo to pohodlné. Žil som ako v začarovanom kruhu. Jedol som, priberal som a jedol som ešte viac.“

Zachránila ho susedka

Väčšinu jedálneho lístka dnes len 21-ročného Dylana tvorili sendviče, opekaná slanina, vyprážané kura, hamburger, hranolky alebo lasagne. Postupne ani nevychádzal z domu a jedlo si objednával. Do svojho nezdravého životného štýlu padal hlbšie a hlbšie. Keď mal Dylan 19 rokov vážil neuveriteľných 208 kg. Zmenu naštartovala susedka. Z dovolenky priniesla mladíkovi tričko, ktoré malo veľkosť XXXXXXL. „Bolo tam šesť X a mne bolo úzke. Povedal som si, že to je skutočne veľa. Každý deň som bol väčší a väčší,“ spomína Dylan. Práve vtedy sa rozhodol, že je skutočne čas na zmenu. Vtedy vážil 210 kg.

Ráno začína prechádzkou

Dylan vyhľadal pomoc osobného trénera, ktorý mu pripravil 12 týždňový plán. V rámci neho bolo aj preklápanie, presúvanie či zdvíhanie pneumatiky. Tréning absolvoval štyrikrát do týždňa. Každé ráno Dylan odštartoval prechádzkou. Až potom si mohol dať raňajky. Jeho jedálny lístok bol založený najmä na príjme bielkovín a zeleniny. S tou mal však problémy. „Nenávidel som zeleninu. Tréningová časť bola pre mňa jednoduchšia ako úprava jedálneho lístka. Keď som na dne taniera našiel len kúsok brokolice. Zobral som ho a vyhodil som ho.“ Zmenu nakoniec Dylan zvládol aj vďaka podpore rodiny. Uvedomoval si, že ak by neprišla zmena, jeho starý životný štýl by ho zabil.

Nový život

Nakoniec sa podarilo Dylanovi schudnúť 108 kg. Jeho úsilie trvalo dva roky. Dnes má priateľku i zamestnanie. Je šéfkuchárom v rodnom Waterforde a chce ďalej študovať v odbore gastronómie. Momentálne sa snaží získať 10 000 eur, aby mohol absolvovať odstránenie nadbytočnej kože. Tá mu zostala ako pamiatka na „starého“ Dylana. Pamätné XXXXXXL tričko si ako výstrahu zavesil vo svojej izbe.

