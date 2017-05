FOTO: Je načase zhrešiť! Týmto kalorickým bombám celebrity neodolajú

Nízkokalorické diéty a odopieranie si, to je cesta do záhuby. Zhrešte občas ako modelky, herci či speváčky a žite ako bohémi.

Vyprážané hranolčeky, hamburger, pizza... To všetko jedzte, inak neschudnete, vyhlasujú s hrdosťou zástancovia cheat days – dní, keď môžete mať na tanieri skutočne všetko. Vrátane kalorických bômb. Tajomstvo sexy kriviek Beyoncé či vypracovaného brucha Hugha Jackmana odhalené?

Vraj áno. Potvrdzuje to aj nedávna štúdia v odbornom časopise Journal of Consumer Psychology. Diétujucich v nej rozdelili na 2 skupiny. Jedna dodržiavala po celý čas energetické maximum 1500 kalórií, druhá zas jedávala len 1300 kalórií denne. Ale členovia tej striedmejšej sa mohli na konci týždňa odtrhnúť z reťaze a zjedli až 2700 kalórií za deň. Výsledok? Na konci testovania mali pevnejšiu vôľu, lebo si stále nemuseli odopierať. Slávni to už dávno pochopili...

