FOTO: Jej príbeh nakopne aj vás! Za 9 mesiacov schudla 50 kíl

Zo 116 kíl na 66 znížila svoju hmotnosť 26-ročná mamička po rozhodnutí urobiť ráznu zmenu vo svojom živote. Ani zďaleka nekončí a motivuje ľudí na sociálnych sieťach. V prvom rade chce byť vzorom pre svoju dcérku.

„Keď som dosiahla plnoletosť a začala som viac chodiť von, tréning viac pre mňa nebol prioritou ako kedysi. Chcela som sa vyventilovať v spoločnosti. Začala som piť alkohol," hovorí Alicia v rozhovore pre DailyMail. Navyše, po tehotenstve jej zostalo osem kilogramov navyše. Po čase sa na seba pozrela do zrkadla a ako sama priznala, zhrozila sa. „Chcela som, aby na mňa bola dcéra hrdá, aby som jej ja sama bola vzorom. Nie ľudia z televíznych šou či videoklipov."

Čítajte aj: Nonstop v zhone a kilá sa lepia. Vďaka tomuto návodu viac nepriberiete

Jednou z najväčších zmien, ktoré urobila, bola samozrejme strava. Jej životospráva bola popri starostlivosti o dcérku naozaj zúfalá. Denne skonzumovala iba jedno hlavné jedlo a liala do seba liter energetických drinkov. Keď sa večer vrátila z práce, zjedla iba pizzu alebo rýchly polotovar, a to medzi jednou a druhou v noci ešte v ruke držala jedlo.

Najťažšia časť

Nemala problém so strážením si zdravej stravy. Tým najväčším však pre ňu bolo "odstrihnutie" od cukru. „Úprimne, boli to najmučivejšie dva týždne v mojom živote," hovorí Alicia, ktorú závislosť od energetických nápojov doslova opantala: „Mala som pocit, akoby mi niekto stál na pleciach, tlačil mi na hlavu a kĺby. Bolo to vysilujúce." Keď sa však ukázali prvé výsledky, bola ešte odhodlanejšia vytrvať: „Akonáhle si uvedomíte a akceptujete potrebu zmeny, je to veľmi silný impulz."

Nemusíte ísť do FITKA! 6 cvikov, ktoré vás dostanú do formy aj doma

Zmena v jedálničku

Prvá, ktorú urobila, boli raňajky. Do kávy si prestala dávať smotanu a cukor. Tá bola zároveň to jediné, čo do seba dostala. Začala jesť - varené vajíčka a kúsok ovocia.Na obed veľký tanier zeleniny a grilované kuracie prsia. Ďalší zlozvyk, s ktorým skoncovala je jedenie pri sledovaní televízie. Dnes si na jedlo vyhradí čas a sedí s ním pri stole. Najväčšiu radosť jej robilo vyradenie každého ďalšieho kusu oblečenia zo skrine, ktoré jej začalo byť veľké. Nevyhodila si ho. Nechala si ho ako výstrahu, že už na seba nikdy viac nechce obliecť nič tak obrovské!

Štíhle rady: Z diét a detoxu sme vyspovedali slovenské celebrity

Fit mama

Fotky pripnuté na chladničke z XXXL čias sú pre ňu veľkou motiváciou v situáciách, kedy by sa jej nechcelo vychádzať z domu. V minulosti si totiž vždy našla výhovorku, pre ktorú mohla zostať doma. Dnes chodí všade peši, poctivo cvičí a svoju silu spojila s najlepšou priateľkou, ososbnou trénerkou Jessicou. „Nechcem byť chudá. Chcem byť silná fit mama. Už u mňa nemajú miesto žiadne výhovorky!"

Cvičte s našimi trénermi v sekcii ►VIDEOCVIKY



SLEDUJTE FOTOGALÉRIU! Zdroj: Instagram/ @leeaasshh

Zdravý životný štýl sa stal jej veľkou vášňou a každý svoj krok na ceste k novému životu zdieľa na Instagrame. Zdavie je pre ňu prioritou a spojenie s ľuďmi, ktorí ju nasledujú jej ďalšou výhrou.

Viac: Mirka pribrala popri štúdiu 12 kíl. Zora Czoborová radí, ako schudnúť rýchlo a zdravo