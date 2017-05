FOTO: Katherine cvičila 3 x denne a výsledok? Telo sa jej začalo rozpadávať!

Chorobné cvičenie ju dohnalo ku krachujúcim vzťahom i k strate ženskosti. Dnes vie, že to vôbec nestálo za to a štíhla môže byť aj inak.

Mladá Newyorčanka ani len netušila, že kým jej iní závidia odhodlanie cvičiť, ona sa v skutočnosti borí s psychickou poruchou. Dohnala ju až k rozpadávajúcej sa chrbtici či kostiam, no lekári si s tým nevedeli poradiť.

Američanka Katherine Schreiber (28) bola od základnej školy nespokojná so svojou postavou. Mala pocit, že je „príliš škaredá“ na to, aby chodila medzi spolužiakov. Preto začala cvičiť. Spočiatku 2-krát týždenne 1 hodinu, časom si k športu vytvorila chorobnú závislosť a hýbala sa dokonca 3-krát za deň!

Prišla o vzťahy

Na priateľov jej nezostával čas. Prestala chodiť von, rušila stretnutia, ak jej zasahovali do vopred naplánovaného cvičebného plánu. „Prestala som dbať o dôležité vzťahy. Nemala som čas stretávať sa s priateľmi ani budovať hlbšie puto so svojím partnerom,“ spomína mladá Newyorčanka, ako sa stala otrokom cvičenia.



Kedysi cvičila 3-krát denne aj hodinu vkuse. Zdroj: FB/ katherine.schreiber

Telo trpelo

To však nebola jediná záťaž pre jej telo. Katherine začala obmedzovať aj stravu, vyberala si len tie, podľa nej najzdravšie jedlá. Po rokoch prišla prvá odpoveď jej organizmu na obrovskú záťaž. Mladá žena prestala mať menštruáciu. Jej kosti sa začali doslova rozpadávať a nadmerné cvičenie ich lámalo. Bojovala aj s vyskočenými chrbtovými platničkami. „Ak som nestihla odcvičiť, koľko som chcela, cítila som veľkú úzkosť,“ spomína si Američanka na neľahké časy.

Časom začala tušiť, že jej telo to nemusí vydržať. Na vysokej škole si liečila poruchu príjmu potravy, no s jej posadnutosťou cvičením si lekári nevedeli poradiť. „Nikto v tom čase netušil, ako to liečiť,“ uviedla žena v rozhovore pre americkú televíziu ABC News.

Potrebovala odborníkov

Až pred dvoma rokmi sa zúfalá, krehká a vyšťavená Katherine obrátila na odborníkov a začala sa liečiť. Takisto sa vrhla do spolupráve s výskumníkmi z Jacksonvillskej univerzity a Univerzity High Point v Severnej Karolíne, ktorí sa v tom čase venovali zdravotným rizikám nadmerného cvičenia. „Ľudia si hovoria ,Wau, kiežby som bol aj ja posadnutý cvičením!', ale nadmerné cvičenie môže mať patologické následky,“ varuje spoluautorka štúdie doktorka Heather Hausenblas, profesorka kineziológie na Jacksonvillskej univerzite.

Pomohla iným

A presne to bol aj Katherinin prípad, no našťastie dnes dodržiava rady lekárov. Stále pravidelne cvičí 45 minút. Lenže netlačí na seba a ak jej šport v daný deň nevyjde, nezúfa. A tiež sa rozhodla pomôcť dievčatám a chlapcom s podobným problémom. O závislosti na cvičení napísala knihu. „Cvičenie už pre mňa nie je kompulzívne, nejde o aktivitu, ktorá by valcovala a riadila celý môj život,“ uzatvára 28-ročná kráska.

