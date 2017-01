FOTO Úžasná premena ženy, ktorú opustil snúbenec: Prekážali mu kilá, teraz by na nej oči nechal

Ich vzťah trval roky, svadba bola len ďalším prirodzeným krokom. Ženích si to však rozmyslel, a tak Pamela musela sama bojovať nielen s obezitou, zdravotnými ťažkosťami, ale aj s dlhmi.

Tridsiatnička Pamela Doyle z Glasgowa sa tešila na svoj rozprávkový svadobný deň. S partnerom začala chodiť ako tínedžerka a všetko mali naplánované do bodky. Obrat mal prebehnúť na jednom z neodolateľných škótskych zámkov. Pár týždňov pred svadbou však snúbenec Pamelu opustil. Dôvodom bola jej obezita.

Pribúdali a pribúdali

Dvojica sa prvýkrát stretla, keď mala Pamela sedemnásť. Už vtedy patrila skôr k plnoštíhlym dievčatám, ale pár kilogramov navyše nikto neriešil. Postupne však začali pribúdať. Stalo sa to pomaly a nenápadne. Pred tridsiatkou vážila 108 kilogramov. „Počas bežného dňa som mala na obed makaróny so syrom a hranolky, zemiakové lupienky na olovrant, niekedy som si dala aj čokoládu a večer som sa odmenila zmrzlinou,“ spomína Pamela pre denník Daily Mail. Možno jedlom kompenzovala aj osamelosť, keďže jej priateľ pracoval v armáde a často odchádzal preč na dlhší čas. Cestou do práce si často dala hamburger a zapíjala ho aj dvoma litrami sladeného nápoja.

Ohlásilo sa zdravie

Postupne sa začala jej hmotnosť podpisovať pod fyzické i duševné zdravie. „Z nadbytočných kilogramov som bola deprimovaná. Keď prišiel môj snúbenec domov bola som náladová, chcela som sa schovať a nevychádzať zo spálne,“ priznáva Pamela. V tom čase už mala aj vysoký krvný tlak, vysokú hladinu cukru i cholesterolu v krvi. Nikdy neriešila, či sú potraviny, ktoré konzumuje zdravé alebo nie. Pamela sa spamätala až vtedy, keď ju opustil snúbenec a zanechal jej dlhy vo forme záloh na ich svadobný deň. Tridsiatničkou lomcoval smútok i zlosť.

Kombinovaný tréning

Bola na dne, ale zároveň mala konečne podnet, ktorý ju poháňal dopredu. S odstupom času priznala, že snúbenec ju posledné roky nabádal, aby jedla zdravšie, ale ona na zmenu nemala dosť síl. Po rozchode Pamela vyhľadala pomoc profesionálneho trénera Davida Wilsona. Má špeciálny program, ktorý kombinuje hypnózu, psychológiu a fyzický tréning. Na začiatku bolo dôležité, aby Pamela zmenila svoj negatívny postoj a upokojila sa aj po emočnej stránke. Až keď nadobudla určitú psychickú vyrovnanosť, začal sa fyzický tréning. Päť- až šesťkrát do týždňa absolvovala intervalový tréning, ktorý bol kombinovaný s kardio cvičeniami.

Naštartovala sa

Pamela Doyle sa nakoniec podarilo zhodiť 50 kilogramov. „Cítim sa úžasne. Myslím, že ak by ma teraz videl snúbenec, neveril by vlastným očiam,“ hovorí s nadšením. Lepšie sa cíti aj po zdravotnej stránke. Teraz dúfa, že pre ľudí s rovnakými ťažkosťami bude inšpiráciou. Podľa nej mnoho obéznych ľudí začne chudnúť až vtedy, ak ich tomu donútia zdravotné problémy, či strata partnera.

