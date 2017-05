FOTO: Na nepoznanie! Tučkovia Mandy a Conner sa zaťali a zhodili 80 kíl

Na rande chodievali na pizzu, šport im nič nehovoril. Pritom obaja nemali ani 30 rokov. Aká bola ich motivácia schudnúť?

Znechutenie, zdravotné problémy aj túžba ozdraviť svoje manželstvo doviedla Mandy (29) a Connera (29) k úžasnému úspechu. Spolu zhodili hmotnosť priemerného dospelého muža.

Bude vás zaujímať: Nedajte sa oklamať. Populárna polovičná diéta vám môže zhoršiť zdravie

Pohľad do zrkadla bolel

Ak ste sa už niekedy snažili schudnúť, dobre viete, že najťažšie sú začiatky. No podľa Mandy Volpovej stačilo nájsť správnu motiváciu. „Úprimne, bola som znechutená tým, ako som sa prejedala, ako som vyzerala aj ako som sa cítila,“ načrtáva krutý stret s realitou v roku 2013. „Pravdepodobne ma podnietilo čítanie náučných kníh, vedenie od Boha aj nenávisť k tom, ako vyzeralo moje telo,“ spomína s povzdychom.

Vo FOTOGALÉRII nájdete ohromnú zmenu sympatických manželov.

Zdravá súťaživosť

Conner bol na tom trošku inak. Chudnúť začal práve vďaka manželke. „Na strednej škole som športoval, ale po tom, ako som skončil s wrestlingom, som sa len zväčšoval a zväčšoval. Potom som videl Mandy na začiatku jej cesty a už o 2 dni som sa k nej pridal vďaka svojmu súťaživému Ja,“ priznáva Američan z mesta Suwanee.



S nadváhou, no o to motivovanejší. Zdroj: Facebook.com/mandyvolpe

Hrozivé číslo

Conner sa postavil v júni 2013 na osobnú váhu a zbadal hrozivé číslo. Jeho hmotnosť sa vyšplhala na nepríjemných 117 kilogramov. Od posledného ročníka strednej tak pribral okolo 37 kíl. Podobne na tom bola aj Mandy: „Bola som obézna. Ale poviem vám, bez manželovej podpory by som nikdy nezotrvala vo svojom cieli tých dlhých 365 dní.“

Vedci usvedčili nového vinníka prejedania sa. Nie je to mozog a dá sa zablokovať!

Múdre kalórie

Presne rok sa mladý manželský pár stravoval zdravo. Prijatú aj spálenú energiu si dôsledne zapisovali do aplikácie na rátanie kalórií. „Každé jedlo niečo ,stojí'. Samozrejme, mohla som zjesť cupcake, lenže to by znamenalo dať si na obed len šalát,“ vysvetľuje Mandy ako sa dopracovala k dôslednému stravovaniu.

Na raňajky manželia jedávali vaječné bielka, ovocie či ovsenú kašu s ovocím. Na obed si dopriali niečo slané, napríklad morčacie čili alebo kuracie tacos. „Najväčšou zmenou bolo začleniť ovocie a zeleninu do našich jedál,“ pousmieva sa Američanka nad tým, čo je pre iných samozrejmosť.

Bez námahy! 8 aktivít, vďaka ktorým spálite balíček kalórií navyše

Schudli „dospeláka“

Spočiatku cvičili 3 dni v týždni 20 minút. Postupne pridali plávanie, beh, dvíhanie činiek, chôdzu. Časom sa dopracovali k spoločnému úbytku 80-tich kilogramov. Žijú celkom iné životy a cítia sa skvele. „Na rande už nechodievame na pizzu. Teraz si užívame aktivity ako plávanie či turistiku,“ opisuje Mandy. Ale Conner vidí pozitívum aj v tomto: „Dnes si môžem užívať svoje obľúbené činnosti a som oveľa aktívnejší. Ale bez manželky by som to nezvládol. To ona ma motivovala hýbať sa pravidelne a jesť zdravo. Je to naša spoločná zásluha.“

Obezita

Nadváha