FOTO: Nezniesla pohľad na svoje telo. Rozhodla sa pre radikálnu zmenu

Fotky z dovolenky ju tak znechutili, že sa rozhodla pre zmenu svojej postavy. Schudla neuveriteľných 35 kíl!

Dvadsaťročná India Dixon rapídne schudla po tom, čo prestala jesť stravu z rýchleho občerstvenia. Po dovolenke na Cypre sa rozhodla pre ráznu zmenu. Svojou tvrdou prácou na sebe schudla 35 kíl. Prestala sa prejedať v reštauráciách s rýchlym občerstvením a začala jesť zdravšie jedlá. Jej najvyššia hmotnosť, ktorú dosiahla, bola 115 kilogramov.

FOTO: Po 30-ke, nešťastná a obézna. VAU! Dnes z nej srší ohromný sexepíl

Pomohol jej priateľ

Rozhodla sa schudnúť v momente, ako videla svoje fotky z dovolenky. Keď ich doma uvidela, doslova ju to položilo. Predtým si stále nechcela pripustiť, že trpí obezitou. Mladá žena sa rozhodla vyhľadať odborníkov. Oslovila miestny zdravotnícky klub a stala členkou programu Slimming World. Pôvodne si stanovila cieľ schudnúť tretinu svojej hmotnosti pred svojimi 21. narodeninami. Doteraz sa jej podarilo znížiť hmotnosť o neuveriteľných 35 kíl. Pri boji s kilami jej veľmi pomohol jej 22-ročný priateľ Jordan Richardson. Aj s jeho neustálou podporou teraz nosí šaty veľkosti 14, a pevne verí, že jej hmotnosť časom klesne o ďalších 30 kíl.

FOTO: Za dva roky sa zmenila z nenápadnej moletky na modelku

Bola zo seba znechutená

India býva so svojim 48-ročným otcom a 47-ročnou mamou. Na dovolenke bola spolu s nimi a so svojím partnerom. „Keď som sa pozrela na fotografie z našej spoločnej dovolenky, bola som hotová. Cítila som sa hrozne, doslova som bola zo seba znechutená. Mala som problém byť dlhšiu dobu na pláži, neustále som bola spotená a zadýchaná. Aj cesta lietadlom bola pre mňa utrpením. Keď som sa vrátila z dovolenky a pozrela na naše spoločné fotografie, pri niektorých záberoch som neverila vlastným očiam,“ skonštatovala smutne.

FOTO: Zbavila sa čipsov, zhodila 35 kg a konečne si obliekla bikiny

Rodičia ju nafotili zámerne

Mladú ženu šokoval jej vzhľad: „Bola som nešťastná. Moji rodičia boli vždy veľmi tolerantní a nikdy mi nepovedali, že mám nadváhu. No myslím si, že zámerne urobili veľa fotiek mojej postavy z rôznych uhlov, aby som sa konečne nad sebou zamyslela. A podarilo sa im to. To bol ten kopanec, ktorý som potrebovala.“

Doma však nedokázala dodržiavať plány zdravého stravovania, ktoré pre ňu vypracovali výživoví poradcovia. „Nemala som dostatok motivácie. Doma ma vždy lákali tabuľky obrovských čokolád. Potrebovala som zmenu v stravovaní, ale aj vo fyzickej aktivite. Odhodlala som sa spraviť prvý krok a vybrala som sa do telocvične. S trénerkou Clare Bayley sme sa dohodli, že najlepšie bude, keď absolvujem štyri osobné tréningy do mesiaca,“ hovorí India.

FOTO: Super premena po strate 63 kíl! Som krajšia a zdravšia, teší sa mladá žena Zdroj: Profimedia.sk

Viac vo ►►► fotogalérii

Radosť z cvičenia

Nakoniec si začala pravidelné cvičenie užívať. „Moja trénerka bola úžasná. Všetci členovia posilňovne boli ku mne neskutočne priateľskí. Nikdy by som neverila, že príde deň, kedy poviem, že mám radosť z cvičenia. Stretnutia boli skvelé. Cvičila som na bežiacom páse, makala na bicykli a v posilňovni. Cvičenie mi prinieslo zaslúžené ovocie, schudla som prvých 20 kíl a cítila som sa výborne. Už som sa nemusela schovávať za nadrozmerné oblečenie, ale mohla som si obliecť aj odvážnejšie kúsky. Dokonca som nebývala taká unavená ako predtým. Začala som sa zdravšie stravovať a môj život sa úplne zmenil.“

Inšpirácia: Stačilo, že z jedálnička vyradila 4 druhy potravín. Schudla vyše 70 kíl

Čokolády sa nevzdala

Stravovací plán, ktorí jej vypracovali výživoví poradcovia jej neprikazoval striktné vyhýbanie sa určitým jedlám. Mladá žena si mohla pokojne pochutnávať na čokoláde, ale aj na iných sladkých jedlách. „Viem, aké ťažké je rozhodnúť sa pre radikálnu zmenu a nájsť tých správnych ľudí, cítiť sa s nimi príjemne a šťastne. Dnes sa aj vďaka nim cítim oveľa zdravšie," uzatvára spokojne.

Bude vás zaujímať: