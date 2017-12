FOTO: Pozrite, kam ju doviedli kolové nápoje! Po strate 70 kíl je z nej nový človek

Katastrofálny pitný režim sa podpísal aj na raste hmotnosti. Postupne sa ručička váhy vyšplhala nad stovku. Rozhodla sa chudnúť.

Sarah Croxall priznala, že zdravá životospráva nebola nikdy jej silnou stránkou. Sladené nápoje pila odmalička a jej favoritkou bola najmä kola. Príliš nedbala ani na svoj jedálny lístok. Keď sa ku rýchlemu občerstvenie ako napríklad k hot dogu, sendvičom, hranolkám pripočítali sladké nápoje a dve tehotenstvá, katastrofa bola na svete.

Stúpala nahor

Ručička váhy sa v prípade Sarah vyšplhala na vyše 140 kg. Denne vypila napríklad päť plechovíc koly. Behom týždňa tak prijala len v pitom režime 1 365 gramov cukru. „V tom čase som si vôbec neuvedomovala, aká extrémna je moja hmotnosť. Keď sa teraz obzriem naspäť, rozmýšľam, čo som to vlastne robila. Trvalo mi naozaj dlho, kým som sa rozhodla niečo zmeniť,“ priznala sa mama dvoch denníku Daily Mirror. To, že jej hmotnosť je privysoká vnímala len občas, v jemných náznakoch. Napríklad pri nákupe šiat, kde tu pocítila i jemný výsmech okoloidúcich. Zlom nastal až keď sa v zábavnom parku nezmestila do sedadla horskej dráhy.

Nastrašil ju tlak

Na atrakciu čakali s priateľmi niekoľko hodín, o to väčšiu hanbu pociťovala, keď ju kvôli hmotnosti otočili prevádzkovatelia späť. „Bolo to veľmi trápne,“ spomína 33-ročná Sarah Croxall. Vtedy si prvýkrát povedala, že musím začať svoju obezitu riešiť. Zhodnou okolností jej v tom čase príbuzný poslal výzvu, aby sa pridala k programu Slimming World, ktorý jej mal pomôcť znížiť hmotnosť. Odhodlanie rástlo, keď sa pozrela na svoje dve deti Joey a Holly.

Pred štyrmi rokmi navyše začalo Sarah trápiť ojedinelé ochorenie mozgu, takzvaná idiopatická intrakraniálna hypertenzia. Vzniká pri nej zvýšený tlak na mozog, ktorý sa prejavuje bolesťami hlavy, krku či vyčerpaním. Lekári Sarah povedali, že stav sa môže zlepšiť aj vďaka úprave hmotnosti.





Sarah si v minulosti zo svojej hmotnosti ťažkú hlavu nerobila. Zdroj foto: Profimedia.sk

Zvládla to

Prvým a najťažším krokom bolo vzdať sa koly. Za roky sa u Sarah rozvinula forma závislosti. Postupne zmenila celý životný štýl. Podarilo sa jej schudnúť neuveriteľných 70 kg. Zlepšil sa aj jej zdravotný stav. Hoci ochorenie pretrváva, príznaky sú oveľa jemnejšie. „Život sa mi zmenil k lepšiemu. Nikdy som nedokázala robiť, také veci ako teraz, po schudnutí. Môj život je skvelý. Nosím oveľa viac farebných vecí, je to bláznivé. Pre mňa to bolo neuveriteľná zmena,“ konštatuje spokojná Sarah.

