FOTO: Za EX-bacuľkou sa dnes otáčajú aj ženy. Nepribrala z lenivosti, problém odhalil lekár

30- ročná Katrina Buening nepatrila k ľuďom, ktorí sa prejedajú. Snažila sa držať rôzne diéty, no márne. Stále viac priberala.

Počúva samé komplimenty. No pre ňu je najdôležitejšie, že sa cíti konečne šťastná a plná energie Autor: Instagram/ @katmeetskale, Profimedia.sk

Bolo jej jasné, že s jej metabolizmom niečo nie je v poriadku. Mala aj časté bolesti brucha, trpela plynatosťou a problémami s pokožkou. Rozhodla sa preto podstúpiť vyšetrenia. Tie odhalili alergiu a intoleranciu niektorých potravín, ktoré sa nestrávené ukladali a menili na tukové bunky.

Foto: Profimedia.sk

Sama si pomôcť nevedela

Ich odhalenie vyriešilo Katrinine problémy, ktoré sa odzrkadlili aj na zníženej sebadôvere a depresii. „Spomínam si, ako som sa sediac na gauči cítila ako stará žena, ktorá sa ledva pohne. Bojovala som s depresiou a úzkosťou. Každý deň som si predstavovala, ako by som chcela skoncovať so svojimi problémami," spomína si mladá žena na trápenie spred troch rokov.

O 35 kíl ľahšia

Po tom, čo si brunetka podľa lekára upravila jedálniček, začala jej ručička na váhe konečne klesať. „Dostala som šancu kompletne zmeniť svoje zdravie a byť aj psychicky v pohode," hovorí Katerine o podnete, na ktorý dlho čakala. Aj vďaka svedomitému cvičeniu schudla 35 kíl.

Pomohla jej aj podpora členov fitness komunít na sociálnych sieťach. „Vďaka ľuďom, ktorí sledovali moje pokroky som to dotiahla tam, kde som dnes. Posúvali ma vpred, keď som nevládala," hovorí.



Instagram/ @katmeetskale

Dnes je z Katriny krásna bodyfitnesska, trénerka a motivátorka, ktorá sa s vlastnými skúsenosťami delí s ľuďmi osobne a online. „Je to neopísateľný pocit prekročiť všetky svoje limity." Za tú drinu to stojí! Idete na to? Na sviatky sa neskúšajte vyhovárať ;)

