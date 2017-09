FOTO: Roky jej obezita neprekážala. Zmenu odštartovala banalita. Schudla 90 kíl!

Mala takmer tridsať, keď sa pozrela pravde do očí a začala chudnúť. Nezdravo sa stravovala od detstva.

Tridsiatnička Erin Hulick si niky nepotrpela na zdravý životný štýl. Vekom sa jej stravovacie návyky len zhoršovali. Už ako 4-ročná jedla prevažne makaróny, syr, arašidové maslo a sendviče. A s pribúdajúcim vekom sa nič nezmenilo. Ako tínedžerka vážila 120 kg.

Obezitu popierala

Erin s odstupom času priznala, že vôbec nevnímala, koľko priberá a ako sa jej postava mení. Kilogramy sa na ňu doslova lepili. Neskôr však zistila, že za nimi nie je len katastrofálna strava. „Mama ma poslala k lekárovi, ktorý mi diagnostikoval syndróm polycystických vaječníkov. Zároveň mi aj povedal, že by som mala rozmýšľať ako si upraviť hmotnosť. Bola som však vo svojom tele šťastná,“ spomína Erin pre denník Daily Mail. Svoju obezitu popierala a dokonca sa mnohokrát urazila, keď jej ľudia navrhovali presedlať na zdravé jedlo.

Na večeru tri chody

„Rodina i priatelia ma roky povzbudzovali, aby som začala s redukciou hmotnosti, ale vždy som sa na nich nahnevala,“ hovorí Erin. „Volali ma do fitka alebo mi naznačovali, že sa budem cítiť oveľa lepšie, keď schudnem. Nechcela som však, aby mi hovorili, čo mám robiť,“ približuje situáciu s odstupom. Až keď sa blížili tridsiatka, uvedomila si, že so svojou hmotnosťou musí niečo urobiť. Inak jej hrozia vážne zdravotné problémy a v najhoršom prípade i predčasná smrť. V tom čase mladá Američanka vážila už úctyhodných 158,7 kilogramov. Na večeru si pokojne dopriala tri chody.

Šaty jej otvorili oči

Zmenu odštartovala banalita. Pred rokom sa chystala s kamarátkami oslavovať 29. narodeniny. Nemohla však nájsť ani jednu vec, ktorú by si obliekla a cítila by sa v nej dobre. „Sedela som na posteli a vtedy som na to prišla. Chyba nie je v oblečení, ale vo mne,“ spomína. Hneď na druhý deň začala hľadať spôsoby ako začať chudnúť. V prvom rade sa vzdala troch jedál na večeru, kúpila si fitloptu, aby mohla cvičiť aj počas sedenia pri práci. Postupne začala aj behať.

Život hore nohami

Zmenou prešiel aj jedálny lístok. Sendviče s arašidovým maslom vymenila za tuniakový šalát, veľké porcie cestovín a pizzu za kuracie mäso so zeleninou. Postupne sa jej podarilo schudnúť 88,9 kg. Erin sa v tridsiatke stala novým človekom. „Keď som na ulici stretla spolužiaka zo strednej školy vôbec ma nespoznával. Cítim sa fantasticky a nemôžem uveriť, koľko sa mi podarilo za rok chudnúť,“ priznáva s úsmevom Erin. Jej jediným problémom je prebytočná koža. Na tele tak nosí zbytočnú záťaž, ktorá váži približne 20 kg. Aby bola Erin maximálne spokojná, musí ešte nájsť dobrovoľných darcov, ktorí jej prispejú na plastickú operáciu. ►►► Pozrite si premenu