FOTO: V škole sa jej smiali,dnes jej lichotia. Rázna zmena ubrala Tatiane 55 kíl

V detstve Táňa trpela obezitou. Mala problémy s dýchaním a tak začala držať diéty. Tie ju však dohnali na pokraj síl. Musela prísť až skutočné zmena životného štýlu.

Ruska Táňa Rybakova nemala v detstve takmer žiadnych kamarátov a zo školy sa vracala s plačom. Za všetkými problémami sa skrývali jej nadbytočné kilogramy. Dnes nemá o priateľov núdzu a dokonca ostatným radí ako úspešne schudnúť. Táni sa podarilo zhodiť neuveriteľných 52 kilogramov.

Priberala v detstve

Kto sa pozrie na aktuálne fotky 25-ročnej krásavice z Petrohradu, neveril by, že ešte pred pár rokmi vážila vyše sto kilogramov. Svoj vlastný príbeh prirovnáva k rozprávke o Popoluške. Nikdy by sa však neskončil šťastne, ak by Táňa nemala pevnú vôľu a nezačala by na sebe pracovať. Za všetkými ťažkosťami sa skrývali zlé rodinné stravovacie návyky.

„Nepochádzam z bohatej rodiny, preto sme jedli veľa lacných potravín, ktoré neboli zdravé. Boli však chutné. Postupne som veľmi pribrala, mala som problémy s dýchaním a takmer som nemohla chodiť,“ spomína na detstvo Táňa. Nadváha automaticky znamenala vylúčenie z kolektívu. Táňa nemala kamarátov a väčšinu voľného času strávila pri knihách. Nechcela ani chodiť do školy, nadbytočné kilá ju okradli o sebadôveru. Vážila 107 kilogramov.

Diéty ju obrali o silu

Postupne Táňa vyskúšala jednu diétu za druhou. Žiadna nemala vysnívaný efekt a väčšina bola nezdravých. „Keď som študovala na univerzite, objavili sa ďalšie zdravotné problémy. Cítila som sa slabá, mávala som triašku. Bol to následok nezdravého stravovania,“ zdôverila sa. V tom čase začala svoje problémy riešiť s odborníkom na výživu a trénerom. Svoje stravovacie návyky zmenila od základu. Z jedálneho lístka vylúčila najmä transmastné kyseliny a cukor. Doma začala cvičiť a trikrát do týždňa plávala. Snaženie zavŕšila po tri a pol roku. Postupne sa jej podarilo schudnúť na 55 kilogramov. Čakala ju však operácia. Hoci sa Táňa snažila zbaviť nadbytočnej kože na bruchu. „Snažila som sa ju najprv akceptovať a robiť všetko, aby sa stratila. Bolo jej však naozaj veľa. Operácia nie je tajomstvom, vždy som o nej hovorila,“ zdôrazňuje mladá dáma.

Na školské peklo zabudla

Svoj životný príbeh i pocity pred a pod operáciou zverejnila aj na svojom vlogu. Po svojich skúsenostiach radí aj ostatným ako úspešne schudnúť a zdravo sa stravovať. Ako vyzerá jej deň? Na raňajky si pripraví ovsené vločky v kombinácii s proteínmi. Asi po dvoch hodinách zje na desiatu oriešky, jablko, grep alebo pomaranč. Na obed si pripraví uhlohydráty, napríklad cestoviny so šalátom. Poobede jej zaženie hlad zelenina alebo mliečne výrobky. Večera musí byť ľahká a výživná, pochutná si najmä na rybe so zeleninou.

Táňa Rybakova má svoju webovú stránku, kde zverejnila zásady stravovania a aktívne je aj na sociálnych sieťach, kde má vyše 200-tisíc sledovateľov. Doplnila si aj vzdelanie v oblasti výživy. Dnes ju tí istí ľudia, ktorí sa jej vysmievali považujú za krásnu. Táňa tvrdí, že už zabudla na peklo, ktoré v škole zažívala. Necíti ani hnev, pretože v mladosti robí chyby každý.

