FOTO: Super premena po strate 63 kíl! Som krajšia a zdravšia, teší sa mladá žena

Jovana Borojevič nikdy netrpela kvôli svojmu vzhľadu. Nadváhu si nepripúšťala a samu seba uisťovala v tom, že jej postava je v poriadku. Pokiaľ sa nepostavila na váhu.

„Vždy som mala samu seba rada a nikdy som netrpela negatívnymi pocitmi z toho, ako vyzerá moje telo. Štvalo ma len to, že som nemohla aktívne robiť niektoré bežné činnosti. Vážila som si samú seba, ale musela som sa vyrovnávať s mnohými obmedzeniami,“ hovorí 24-ročná Jovana Borojevič.

12-ročná mala takmer 70 kíl

Jovana vážila vo svojich 12. rokoch takmer 70 kíl. Dnes si uvedomuje, že jej strava nebola ideálna. Vo veku 22 rokov sa dopracovala k ťažkému ochoreniu pečene. Podpísala sa na nej jej častá konzumácia jedál z rýchleho občerstvenia. Okrem toho trpela syndrómom polycystických vaječníkov.

„V momente, keď mi lekár oznámil, že mám pečeň obalenú tukom, pousmiala som sa. Vôbec som si nepripúšťala, že je to taký vážny problém. Ubezpečovala som sa, že budem v poriadku aj napriek tomu, že sa nevzdám svojho obľúbeného fastfoodu,“ hovorí Jovana.

Číslo 140 ju zastavilo

Jovana vôbec nesledovala svoju hmotnosť. Nastal však moment, kedy si vstúpila do svedomia a odhodlala sa postaviť na váhu. S malou dušičkou očakávala, že bude vážiť maximálne 100 kíl, ale ručička na váhe ju šokovala. Jej hmotnosť bola oveľa vyššia, ako predpokladala. V tom momente vážila neuveriteľných 140 kíl!

„Nikdy v živote som si nemyslela, že budem niekedy vážiť viac ako 100 kíl. Od tohto dňa sa vo mne niečo zlomilo. Konečne som sa rozhodla zmeniť svoj život,“ odhodlane hovorí Jovana.

Začala s radikálnou zmenu svojho životného štýlu. Okamžite zo stravy odstránila škroby, rafinované potraviny, cukry a väčšinu balených potravín a polotovarov. Za mesiac schudla 10 kíl a k zmene stravovacích návykov pridala cvičenie v posilňovni. Trénovala 4 – 5 x do týždňa a pomaly sa dostavovali ďalšie úbytky na hmotnosti.

Sústreďte sa na víťazstvá

Odvtedy, čo sa pustila do intenzívnej premeny svojho tela, prešli takmer dva roky. S váhou 75 kíl ešte stále nie je spokojná. Jej snom je dostať sa na vysnívaných 68 kíl. „Je veľmi dôležité sústrediť sa na víťazstvá. Víťazstvom pre mňa bolo to, že som si konečne mohla obliecť svoju vysnívanú veľkosť šiat a zlepšili sa aj moje zdravotné problémy. Bola som šťastná, že som sa sama aktívne pričinila o túto zmenu. Niekedy sedím a premýšľam o tom, čo všetko som musela spraviť, aby som nadobudla to, čo mám teraz. Teší ma hlavne moja trpezlivosť a vytrvalosť. Až teraz si vychutnávam tie pozitívne zmeny. Som krajšia, silnejšia a zdravšia. Všetko to trápenie stálo za to,“ uzatvára Jovana.

