FOTO: Za dva roky sa zmenila z nenápadnej moletky na modelku

V škole zažila výsmech, ktorý ju však posilnil. Dnes si užíva popularitu vďaka modelingovej televíznej súťaži.

Angelina Denk z nemeckého Eitorfu nemala najšťastnejšie dospievanie. „Vždy som bola v porovnaní s inými dievčatami v mojom veku vyššia i silnejšia,“ spomína Angelina. „Pamätám si, že raz ma v škole jeden chalan pichol ceruzou silno do brucha a povedala, že to nemôžem cítiť, lebo som tučná.“ V tieto momenty Angelina školu nenávidela, vedela, že spolužiaci si o nej ustavične šepkajú za chrbtom.

Neprehliadnite FOTOGALÉRIU!

Prestala jesť

Najťažším obdobím si prešla od 12-tich do 18-tich rokov. Dokonca sa aj pokúšala chudnúť. Stravu obmedzila tak drasticky, že takmer nejedla. Síce chudla, ale necítila sa dobre. Následne sa objavil jojo efekt a mladé dievča bolo na tom ešte horšie. Jedlom sa snažila riešiť problémy. Postupne sa ručička váhy vyšplhala na 115 kg. Pred dvomi rokmi však prišla zmena. „Opäť som začala chudnúť v lete v roku 2015. Bola som s rodičmi a súrodencami na prázdninách. Stará mama začala komentovať, aké veľké sú moje stehná. Začala som rozmýšľať, ktoré športy by mi ich pomohli zmenšiť,“ zaspomínala si pre britský Mirror. „Práve vtedy som odštartovala chudnutie.“

Čítajte aj: Inšpiratívne foto: Toto sa stane s vašou tvárou, keď schudnete

Naštartovala ju babka

Tentokrát to chytila Angelina za správny koniec. Úpravu jedálneho lístka skombinovala s pravidelným pohybom. A bola trpezlivá. „Naučila som sa počúvať vlastné telo. Keď som začala na sebe pracovať, videla som každý týždeň výsledky. Bola som ohromená tým, ako sa moje telo mení, čoho všetkého je schopné,“ hovorí s nadšením. V priebehu dvoch rokoch schudla takmer 46 kg. Pri športovaní má rada pestrosť a okrem crossfitu a venuje aj vysoko intenzívnemu tréningu. Športuje všade, kde sa len dá. „Keď som chudla prvýkrát, robila som to kvôli ľuďom okolo seba. Túžila som vyzerať ako modelky v televízii. Myslela som si, že to dosiahnem tak, že nič nezjem,“ hovorí o svojom omyle dnes 23-ročná Angelina.

Čítajte aj: FOTO: Po dvoch pôrodoch sa dostala do životnej formy. Dnes môže byť fitneskou!

Presadí sa v modelingu

Vysokoškolská študentka Agelina Denk si však začala plniť aj svoj modelingový sen. Prihlásila sa do nemeckej televíznej show Curvy Supermodel, v ktorej súťažia dievčatá s plnšími tvarmi. Do súťaže sa prihlásila tisícka dievčat a Angelina sa dopracovala medzi top 30. „Bola to skvelá skúsenosť. Aj týmto spôsobom by som chcela ľudí inšpirovať a prispieť k tomu, aby aj v módnom priemysle vyhrávala zdravá veľkosť,“ konštatuje. A čo si myslí o svojich spolužiakoch? Angelina si myslí, že aj šikana ju motivovala ku zmene a pomohla jej byť silnejšou a dokonca sa venovať modelingu. „Niektorí ma teraz podporujú, iní závidia a niektorí ma žiadajú o pomoc,“ dodáva.

Pozrite sa Angelin úspech ►►►