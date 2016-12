FOTO: Spolu vážili 254 kilogramov. Potom sa rozhodli pre obrovskú zmenu!

Už do manželstva vstupovali s nadváhou. Za pár rokov spolužitia vážili spolu neuveriteľných 254 kilogramov, potom prišla zmena.

Manželia Donna a William zo Sheffieldu nikdy nepatrili k štíhlym dvojiciam. „Na svadbe sa William snažil, objať ma okolo pása, aby sme pózovali na fotke a pokúšali sme sa aj tancovať. Už vtedy sme trpeli obezitou a aj pri tom najmenšom pohybe sme skončili bez dychu,“ spomína Donna Lowe. Príčina ich problémov s hmotnosťou bola klasická, išlo o nezdravé stravovanie, ktorému dvojica holdovala.

Čokoláda s čipsami

Len pri večernom sledovaní televízie, zjedla Donna päť vrecúšok čokoládových dobrôt. Milovali sme čipsy i rýchle občerstvenie. Kilogramy postupne pribúdali a pribúdali. Nezdravé stravovanie sa dvojici vymklo spod kontroly. Koncom minulého roky vážili spolu neuveriteľných 254 kilogramov. Donna vážila okolo 108 kilogramov a William 146. Tieto kilogramy rástli najmä počas päťročného manželského života. Začiatkom roka si však povedali dosť! Donna a William sa rozhodli od základu zmeniť svoj životný štýl.

Sladkosti zmizli

V prvom rade sa začali manželia zdravšie stravovať. Namiesto toho, aby si zobrali štyrikrát do týždňa jedlo z rýchlych občerstvení, začali si pripravovať šaláty s lososom či kuraťom. Zo skriniek sa postupne začali strácať čokolády, sušienky alebo čipsy a nahradili ich cereálne tyčinky alebo ovocie. Donna, ktorá predtým vynechávala raňajky, presedlala na ovsené vločky s mliekom. William Lowe začal pravidelne navštevovať posilňovňu. Do tréningu zaradil viac kardio cvičenia, ktorému sa v minulosti skôr vyhýbal „Bolo úžasné, že sme videli pokles hmotnosti už po niekoľkých týždňoch. Tým, že ma William podporil, chudlo sa mi desaťkrát ľahšie,“ zdôverila sa Donna denníku Daily Mail. Večer si pri televízii spoločne pochutnávali na zeleninovom šaláte. Bez problémov si dajú aj kura so zemiakmi, klasických sladkostí sa však vzdali.

Nový život v plavkách

Teraz sa obidvaja dostali približne na polovicu svojej počiatočnej hmotnosti. William zmenšil veľkosť oblečenia z XXXL na M. Veľkosť Donniných šiat sa zmenšila o päť konfekčných čísel. Vznikol úplne nový pár. Vychutnávajú si, že si prvýkrát v živote si môžu kúpiť oblečenie v bežných obchodoch. Za úspešnou zmenou vidia manželia aj fakt, že chudli spoločne a vzájomne sa podporovali. Od začiatku roka sa podarilo Donne zhodiť 38 kg a Williamovi 57 kilogramov. Tento rok si dokonca mohli vychutnať aj opaľovanie v plavkách. „Niekedy sa musím pre istotu dlhšie zadívať do zrkadla, aby som mala istotu, že som to skutočne ja. Máme toľko energie a dobrý pocit. Nikdy sa nechceme vrátiť k tomu, ako sme vyzerali predtým,“ zdôverila sa 34-ročná Donna Lowe.

