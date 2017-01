Jedávate na raňajky vločky a toasty? Štíhlejší budete až po jednej zmene

Ráno zrejme nemáte chuť na hovädzí steak či omeletu, ale nezmeníte názor, keď po nich schudnete?

Snáď najväčším prehreškom je neraňajkovať vôbec. No v prípade, že sa sústredíte na chudnutie, nestačí si na raňajky spraviť ovsenú kašu s hrozienkami alebo celozrnný toast s maslom. Veď sú zdravé, hovoríte si, a máte pravdu. Na druhej strane, v tomto raňajkovom menu vám chýbajú kľúčové bielkoviny. Doprajte si ich v prvom jedle dňa a celkovo zjete menej kalórií!

Bez výkyvov

„Bielkovinové raňajky vám pomôžu dostať pod kontrolu cukor v krvi. Zníži sa vaša túžba maškrtiť počas dňa a v konečnom dôsledku môžete získať lepšiu formu,“ potvrdzuje výhody raňajok s vajíčkami či cottage syrom doktorka Heather Leidy, PhD., autorka štúdie a pracovníčka oddelenia výživy a športovej fyziológie na Missourskej univerzite. Podľa slov odborníčky by ste mali ráno zjesť okolo 30 gramov bielkovín. Dajte si:

omeletu z 2 vajec, s plátkom kvalitnej šunky a paprikou,

1/2 šálky ovsených vločiek s 3/4 šálky mlieka a ovocím,

alebo 1/2 šálky cottage syru s orechmi a ovocím.

Raňajky šampiónov

Kontroverzný názor má osobný tréner Greg Cornthwaite z Londýna. Podľa neho je ideálne zjesť na raňajky rybu alebo kus mäsa. Problémové by to bolo pre ľudí s horším trávením. Navyše, po zobudení sa nám žiadajú ťažké jedlá. „Každé raňajky by mali na základe mojich skúseností obsahovať 500 kalórií. Mali by byť bohaté na bielkoviny aj zdravé tuky. Obsah sacharidov musí byť, naopak, veľmi nízky," tvrdí fitness tréner, ktorý trvá na tom, že ak po prebudení zjete steak, vaše telo si cez deň spraví menšie tukové zásoby.

Ušetrite kalórie

Výskum v odbornom časopise International Journal of Obesity ukázal, že ak na raňajky zdvojnásobite svoj doterajší príjem bielkovín, cez deň zjete až o neuveriteľných 400 kalórií menej. Po spánku je vaše telo ochudobnené o vitamíny, minerály aj energiu, preto im okrem proteínov musíte dodať aj zvyšné živiny. K slaným raňajkám si nakrájajte zeleninu, k sladkým ovocie. A nezabúdajte na minimálne 1,5 litra vody denne.

