Jednoduchá finta, ako zjesť menej bez pocitu hladu

Stále väčšie taniere a objemnejšie poháre nás podvedome nútia ládovať do seba viac a viac. Musíme sa tomuto trendu začať brániť!

Výskumníčka z univerzity v Cambridge Theresa Marteau tvrdí, že za posledné 3 storočia sa naše poháre zväčšili o takmer 600%! Kým v 19.storočí bol priemerný objem poháru na víno 65 ml, dnes nie sú neobvyklé ani „poháriky“ s objemom 450 ml, takmer pol litra!

Jedzte o 16 % menej

Tento trend nás nenápadne tlačí do toho, že pijeme viac. Trend veľkých pohárov sa podľa odborníčky objavil v 90-tych rokoch minulého storočia, kedy aj stúpla spotreba alkoholu. Veľké poháre jednoducho povzbudzujú k tomu, aby sme viac vypili. Vyššia konzumácia alkoholu sa odrazila aj na vyššom výskyte srdcových chorôb, rakoviny, ochorení pečene, varuje výskumníčka.

Rada dietologičky: Nevylučujte zo stravy cukry, inak neschudnete!

Rovnakým spôsobom nás ovplyvňujú aj väčšie taniere. Podľa profesorky Marteau by k pribrzdeniu epidémie obezity prispela aj taká maličkosť, ako sú menšie rozmery tanierov. Celkovo menší riad by podľa nej dokázal ovplyvniť aj celkové zdravie väčšiny ľudí. „Ak by sme používali menší riad pri každom jedle – všetky taniere aj poháre – znížil by sa náš denný príjem skonzumovaného jedla až o 16 %,“ je presvedčená odborníčka.

FOTO: Tajomstvo veľkosti porcií: Dosiahnite štíhlosť vďaka pravidlu ruky!

Vymeňte servis

Tou najjednoduchšou metódou, ako schudnúť a už nepribrať, je vymeniť váš kuchynský servis za nový, s menšími taniermi na polievku, hlavné jedlo aj dezert. A nezaškodia ani menšie poháre, najmä ak si neodpustíte sladké nápoje. Na nedávnom kongrese o obezite v Portugalsku predstavil lotyšský návrhár Nauris Cinovics špeciálny tanier, ktorého dno je preliačené smerom hore a navyše nie je hladké, ale sú v ňom vylisované vlny.

LETNÉ CHUDNUTIE: 10 jednoduchých trikov, ako zhodiť kilá bez diéty

Vďaka tejto finte máte pri pohľade zhora pocit, že ste dostali celú kopu jedla, no v realite je ho asi polovica oproti tanieru s bežným, plochým dnom. Okrem toho sa vďaka vlnám ťažšie manipuluje s jedlom, preto jete pomalšie a máte čas dosiahnuť pocit nasýtenosti už počas jedenia. Takže žiadna dupľa ani nedojedenosť. Bingo! Kiež by sa tento tanier dostal čím skôr do predaja.

Farba tanierov

Červená je podľa vedcov z Oxfordu vhodná pre tých, ktorý potrebujú znížiť svoj kalorický príjem. Ale naozaj? Iné výskumy totiž tvrdia pravý opak, že najviac nám chutí zo žltého, oranžového a červeného riadu. A o chuť nás vraj oberá modrý a sivý tanier. Zaručené ale je, bez ohľadu na farbu, že na menší tanier sa menej zmestí. Tak čo, vymeníte ten kuchynský servis?

7 pravidiel diéty podľa pohlavia. Čo polovičke uškodí a vám prospeje?