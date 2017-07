LETNÉ CHUDNUTIE: 10 jednoduchých trikov, ako zhodiť kilá bez diéty

Máte plné zuby diét a počítania kalórií? Schudnúť sa dá aj bez hladovania. Stačí len urobiť pár malých zmien.

Motivácia schudnúť je najsilnejšia práve v lete, pretože chcete odhaliť kolená, ruky alebo celé telo niekde na pláži či kúpalisku. Nepreháňajte to so športovaním v horúčave a nepúšťajte sa do diét, ktoré vás vyhladujú. V prvom prípade by ste si mohli vážne ublížiť a v druhom by vás prevalcoval jojo efekt a pridal by vám kilá navyše.

Vyskúšajte náš jednoduchý plán:

Žite letom! Žite z leta!

Nikto vás nenúti, aby ste zmenšili porcie, len si naložte na tanier to, čoho je práve teraz veľa. Cukety, patizóny, karfiol, uhorky, rajčiny, papriky si doprajte neobmedzene. Dôležité je i to, akú úpravu stravy zvolíte a leto je priam ideálne na poriadnu grilovačku. Mäso, aj zeleninu grilujte, čo najčastejšie a dochucujte bylinkami. Nezabúdajte na červenú dyňu, tú môžete jesť kedykoľvek. Na raňajky, obed aj večeru. S každým sústom prijímate 90% vody, ale aj provitamín A, vitamíny skupiny B, vitamín C, zinok, draslík, železo, fosfor, magnézium, vápnik, jód a mangán. ►►►