Na ideálne BMI sa nespoliehajte. Obezitou možno trpíte, aj ak ste štíhli!

A z toho vyplývajú aj riziká, o ktorých ste si mysleli, že sa týkajú len na pohľad tučných ľudí. Necháte to tak?

To je premena! Prezývali ju keksíková príšera, dnes sa predbiehajú, kto ju pozve skôr na rande

Do internetovej BMI kalkulačky naťukáte svoje údaje, tá vám vypľuje ideálnu hodnotu medzi 18,5 až 25 a ste spokojní. BMI je dosiaľ najpoužívanejší úkazovateľ optimálnej hmotnosti a teda aj zdravia. Ak máte správny index hmotnosti tela, ste prirodzene chránení pred civilizačnými ochoreniami srdca, cukrovkou, rakovinou, počúvame odborníkov. No je to naozaj vždy tak?

Čítajte aj: Nový ťahák pre obéznych. Nestačí len športovať a zdravo jesť

Nie je kilo ako kilo

Sklameme vás, ale nie. Aj pokiaľ ste boli doteraz vo falošnej pohode, všetky hrozby obezity sa vás môžu týkať, ak máte pri 165 centimetroch 60 kíl, rovnako ako 90 kíl. Prečo? Zdravie organizmu totiž nezávisí ani tak od konečnej hmotnosti, ako od pomeru tukovej a svalovej hmoty. Môžete vyzerať na pohľad štíhli a bez faldov, no vaše svaly sú pritom ochabnuté. "Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nedostatočne stimulujeme svoje svaly, dochádza k ich stratám. Telo usúdi, že mnoho svalov nepotrebuje a pomocou procesu atrofie znižuje ich množstvo. Čím menej máme svalov, tým nižšia je i hodnota bazálneho výdaja energie. Ľahko tak potom do tela dopravíme viac energie, ako skutočne potrebuje. Nevyužitú energiu musí telo uložiť do tukových zásob," uvádza sa na stránke Vzdelávacieho a konzultačného strediska Fitnet PaeDr. Vladimíra Koloucha. V praxi teda stratíte 10 kíl svalov, rovnakých 10 kíl však priberiete na tuku a zvýšite si tak percentuálny podiel tuku v tele.

Štíhla obezita

Tento čoraz častejšie pozorovaný jav dostal aj laický názov "štíhla obezita", odborne je známy ako syndróm obezity pri normálnej hmotnosti. "Pokiaľ je celková hmotnosť v norme ale percento tuku je vyššie než 15 percent u mužov alebo 25 percent u žien, je pravdepodobné, že sa jedná o tento syndróm," vysvetľuje doktor Kolouch a dodáva, že i ľudia, ktorých BMI je v norme, ale kompozícia tela nie je vhodná, sú v riziku. Tuk ich v tele sa správa ako hormonálne aktívny orgán, rovnako ako u obéznych a narúša zdravé procesy. "Sú ohrození chorobami srdca, hypertenznými a mozgovými príhodami rovnako ako ľudia, u ktorých ukazuje BMI nadváhu alebo obezitu. Ako preukázali výskumy, u osoby s odporúčanou hodnotou BMI môže množstvo tuku vystúpiť na 30 a viac percent," vystríha.

Budujte svaly

Ako to zmeniť? Ak nie ste na pohľad tuční, vaša strava je pravdepodobne v poriadku. No dajte si pozor na dostatok proteínov a aby ste nevynechávali chody, inak si bude telo z obavy o nasýtenie znova len tvoriť tuk. To, čo treba zmeniť určite, je množstvo pohybu. Celý deň za počítačom vykompenzujte aspoň hodinkou cvičenia denne. "Syndróm obezity pri normálnej hmotnosti znamená nebezpečie, ktoré je pomerne ľahko odstrániteľné. Pravidelným a správnym cvičením vo fitnesscentre," odporúča odborník zamerať sa na silové anaeróbne aktivity silnej intenzity ako posilňovanie či spinning. Ak sa neviete odhodlať, pre začiatok sa skúste navnadiť aj tými aeróbnymi slabej a strednej intenzity ako beh, rýchlejšia chôdza či plávanie. Nesledujte ani tak zhodené kilogramy, ako skôr pevnosť tela a jeho vzhľad. Vidíte tuk? Preč s ním.

Ste okej, ak:

tuk tvorí 14 – 24 % hmotnosti a ste žena,

tuk tvorí 5-17 percent hmotnosti a ste muž

Ako zistíte percento tuku?

Bežná váha vám dôležité údaje o percentuálnom rozložení svalovej a tukovej hmotnosti neukáže, no existujú už aj špeciálne váhy, ktoré to dokážu. Druhou možnosťou je dať si analyzovať zloženie tela na špeciálnom prístroji u odborníka. Ich služby poľahky nájdete na internete.

Viac: Máte tuk medzi orgánmi? Jeden z troch mužov sa nedožije 70tky!