Na ploché bruško sladká STOPKA nestačí. Toto je 5 ničiteľov vašej snahy

Ak chcete mať sexi bruško, nestačí iba poctivo cvičiť skracovačky a posilňovať stred tela cieleným core tréningom. To, čo počas dňa zjete, vaše výsledky v podstatnej miere ovplyvní.

Určite ste počuli, že tehličky sa pečú v kuchyni a je to svätá pravda. Autor: Shutterstock

Mnohí problém s nadbytočným tukom na iných častiach tela nemajú, no na bruško sa aj im nalepí naozaj každý prehrešok. A dať ho dole je potom poriadna fuška. Poďme sa spolu pozrieť na to, čo by ste z jedálnička pri redukcii brušného tuku určite mali vyškrtnúť. S okamžitou platnosťou.

Biela múka by mala byť striktným zákazom, a to nielen v rámci pečiva, ale aj cestovín a bielej ryže. Vymeňte ich za quinou, hnedú ryžu a celozrnnú múku. Nenafúknu, zasýtia na dlhšiu dobu, a keďže vláknina podporí trávenie, na rozdiel od bielych výrobkov sa po ich skonzumovaní nebudete cítiť unavení. Naopak a pri výbere pečiva dajte prednosť špalde.