Načasovaná štíhlosť: Sacharidy jedzte aj pri diéte, ale nie hocikedy!

Možno vás to prekvapí, ale schudnúť môžete aj so sacharidmi. Možno len postačí, ak si ich prestanete prehnane odopierať.

Bojíte sa ich ako čert kríža? Zbytočne. Vaše telo potrebuje sacharidy, či už chudnete, alebo nie. „Sacharidov sa zvyknete báť, pretože vám bolo povedané, že z nich priberiete. Ale to je nepodložené tvrdenie,“ myslí si Frances Largeman-Roth, editorka odborného magazínu Health.

Ak sa vám už dlho nedarí schudnúť, môžete ich čiastočne obmedziť. Alebo jesť vo vhodnej forme a v správnom čase. Podľa Frances Largeman-Roth si stačí namiesto fám osvojiť 4 sacharidové pravidlá a kilá pôjdu preč.

Zažeňte mučivú chuť

Netrýznite sa, bude to mať opačný efekt, odkazuje odborníčka na výživu Frances Largeman-Roth. Dlhodobé odopieranie sacharidov aj napriek veľkej chuti na ne sa môže skončiť prejedaním. „Neviem ako vy, ale ak mi niekto povie, že nesmiem jesť pizzu, zjem jej po čase kvantá. Potom sa z toho zrútim a zjem ďalších 5 kúskov,“ delí sa o skúsenosti Američanka. Nájdite si vlastné zdravé triky na zažehnanie krízy. Máte neuveriteľnú chuť na čokoládu? Dajte si 70%, ale len 1 kocku. Chýba vám biele pečivo? Skúste si nastrúhať jablko s mrkvou a dochuťte ich citrónom. Alebo si prisypte do kávy škoricu, ktorá pomáha potláčať chuť na sladké.

Načasujte to

Dávkovanie sacharidov si plánujte na dopoludnie. „Ak si ich dáte len dopoludnia, budete vedieť, že cez deň ich vaše telo stihne spáliť,“ tvrdí americký osobný tréner Bob Harper z reality šou o chudnutí Biggest Looser. Ľudské telo je nastavené na striedanie dňa a noci, preto „ráno spálite sacharidy efektívnejšie ako počas dňa“, pridáva sa k jeho názoru výživová poradkyňa Shira Lenchewski. Ráno odštartujte varenou quinoou so škoricou a ovocím, či ovsenou kašou s orechmi a jahodami. Počas dňa už dávky sacharidov postupne okresávajte a na večeru ich už nejedzte.

Poznáte chémiu chudnutia? Aktivujte v tele hlavného manažéra spaľovania

Pred či po tréningu?

Viacerí odborníci sa zhodujú, že dôležité je zohľadniť druh vášho tréningu. Vedci z Queenslandskej univerzity si napríklad posvietili na silových športovcov. Dva dni jedli obmedzené množstvo sacharidov a keď potom mali spraviť tri série drepov, zistili, že ich výkonnosť klesla oproti tomu, keď jedli dva dni primerané množstvo sacharidov. Naopak, ak sa venujete vytrvalostnému športu, nebojte sa trénovať nalačno. Telo sa časom naučí čerpať energiu z tukových zásob a zbavíte sa energetických kríz.

„Štíhle“ sacharidy celý deň

Potraviny obsahujúce rezistentný škrob sú vo vašom jedálnom lístku viac ako vítané. Rezistentný škrob sa nedostane ani do vašej krvi, ani sa prebytočná energia z neho neuloží do vášho tukového tkaniva. Prejde priamo do hrubého čreva, kde sa začne správať ako zdroj prirodzenej vlákniny. Jedzte celozrnný chlieb aj cestoviny, banány, strukoviny ako hrášok či fazuľu, aj divokú ryžu. Aký bude výsledok? Budete dlhšie sýti, lepšie využijete živiny z potravín a nepriberiete tak ľahko ako z bieleho chleba či zo zemiakov. Takže v malom množstve si ich môžete dopriať celý deň. Aj pri diéte. Dobrá správa, čo poviete?

Tieto áno:

banán

ovsené vločky

hrach a šošovica

celozrnné cestoviny

ryža natural

ražný chlieb

kukuričná polenta

Tieto radšej nie:

biely chlieb

krekry

sladké koláče

keksy

sladené nápoje

biela ryža

cukor

