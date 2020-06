Najlepšie prílohy delenej stravy. Vy ste ich ešte neskúsili?

Delená strava má podľa výživovej poradkyne potenciál zbaviť vás nechcených kíl. Potraviny z neutrálnej skupiny môžete zjesť kedykoľvek a koľko chcete.

Delená strava nie je žiadna novinka. „Potraviny sa delia do skupín podľa základného zloženia. Bielkoviny preto nesmiete kombinovať so sacharidmi, obe tieto skupiny však môžete kombinovať s neutrálnymi potravinami,“ vysvetľuje základný princíp delenej stravy výživová poradkyňa Mgr. Michaela Piačková. Jednoducho na kurča so zemiakovou kašou alebo s ryžou zabudnite.

Mäso inokedy ako ryžu

Stačí si pamätať, že orechy, mäso, vajcia či syry nemôžete jesť s chlebom, ryžou, cestovinami či zemiakmi, ale so zeleninou – ktorá tvorí základ neutrálnej skupiny. Dôležité je pamätať si aj to, že medzi jedlami musí byť aspoň 4-hodinový rozostup. „Výhodou delenej stravy je to, že jete dostatok zeleniny a ovocia,“ konštatuje Michaela Piačková.

Neprestane vás baviť

Ak máte aspoň malé znalosti o jedle a dostatočnú fantáziu nemôže sa stať, že sa vám jedlo na tanieri zunuje alebo ho bude málo.

