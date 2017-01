Najzdravší šport vôbec: Posilní telo, pomáha chrbtici, chráni pred infarktom a je zadarmo!

Oproti klasickému behu si na bežkách kĺby nenamáhate. Pohyb zapája veľké svalové partie tela, pričom symetricky zaťažuje jeho spodnú aj vrchnú časť.

„Zo zdravotného a fyziologického hľadiska ide o jeden z najzdravších športov vôbec. Zušľachťuje motorické schopnosti, najmä koordináciu, vnímanie polohy tela a stabilizačné funkcie," povedal pre Tlačovú agentúru slovenskej republiky odborník na fitness a stravovanie Milan Ivanka.

1. Pre zdravé srdce

Bežkovanie má pozitívny vplyv na celý srdcovo-cievny systém. Prirodzený aeróbny pohyb posilní srdce aj pľúca, čím sa lepšie okysličí a prekrví telo. „Ide o ideálny spôsob, ako predísť vysokému krvnému tlaku či infarktu," uviedol Ivanka. „Ak má rekreačné bežkovanie plniť zdravotnú funkciu, treba sa mu venovať aspoň trikrát do týždňa minimálne 30 minút," vysvetlil odborník na fitness. Všetko však podľa neho závisí od poveternostných podmienok, dostatku snehu a terénov na takýto druh športu.

2. Posilnenie svalstva

Kĺzavý pohyb precvičí nohy, zadok, paže, trup. Diagonálny pohyb končatín prospieva chrbtici, práca s palicami spevňuje svalstvo a koriguje ťažkosti vzniknuté v sedavom zamestnaní.

3. Kondícia na jednotku

Na bežkách je možné absolvovať niekoľkohodinové vytrvalostné tréningy i krátke šprinty. Bežkovaniu sa však podľa Ivanku treba rozumieť, len tak dokáže človeku priniesť želané účinky. Napríklad najjednoduchšou formou klasickej techniky je chôdza na lyžiach, ktorá je v nenáročnom teréne "relatívne jednoduchá aj pre začiatočníkov".

Nalačno nie!

Ak človek plánuje bežkovať viac ako hodinu, mal by si predtým vhodne doplniť energiu. Asi dve hodiny pred športovaním radí Ivanka zjesť jedlo obsahujúce polysacharidy, omega-3 tuky (hrsť orechov) či proteíny. 15 - 30 minút pred bežkovaním zjedzte malé množstvo ľahko stráviteľných sacharidov ako banán, jablkový džús či hrozienka. Neodporúča športovať na prázdny žalúdok. Pred bežkovaním je podľa neho takisto nevhodné konzumovať ťažko stráviteľné jedlá. Do stravy radí zaradiť mastné ryby, olivový olej, orechy a rôzne semená.

3 vrstvy: Základom je termobielizeň

Oblečenie na bežecké lyžovanie musí odvádzať vlhko a prebytočnú teplotu von (priedušnosť) a brániť prenikaniu snehu, dažďa, vetra či chladu k telu (nepremokavosť). Do chladu radí obliecť si tri vrstvy, a to priliehavú termobielizeň, druhú vrstvu, ktorá udržiava teplo v tele a tretiu, ktorá chráni pred poveternostnými podmienkami. Rukavice by mali byť v dlaňovej časti vystužené materiálom odolným voči oderu. Nemožno zabudnúť na čiapku.

Výstroj

Bežecké lyže si podľa Ivanku treba vyberať podľa techniky lyžovania, terénu, frekvencie ich využívania či telesných parametrov bežca. Lyžiarske bežecké palice by mali mať regulovateľné pútko. Mimo upravenej stopy sú vhodnejšie palice s väčším tanierom. Dĺžka palíc pre začiatočníkov a bežcov so slabšou technikou môže byť o päť centimetrov kratšia. „Palice na turistiku by mali mať dĺžku zodpovedajúcu výške postavy mínus 30 centimetrov," povedal Ivanka.

Kratšie palice sú vhodné na technickejšiu jazdu a do kopca, dlhšie zväčša pre silových jazdcov a na rovine. Dlhšie palice sa používajú skôr na upravených tratiach ako v teréne mimo stopy. Viazania a topánky na bežecké lyžovanie musia byť vzájomne kompatibilné, najlepšie je kúpiť viazanie a topánky spolu. Vhodné sú moderné viazania, ktoré umožňujú lepšie ovládanie lyží.

Zdravé tipy po športovaní

Po bežkovaní možno svalstvo regenerovať príjmom sacharidov a rýchlo vstrebateľnými bielkovinami vo forme kuracieho mäsa, chudého červeného mäsa, rýb a vhodné sú i mliečne výrobky. Rýchlejšej regenerácii svalov pomôže po bežkovaní strečing v suchu a teple.

