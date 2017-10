Nechudnete? Odborníčka radí, ako naštartovať trávenie

Naučili ste sa konečne jesť 5-krát denne, dodržujete trojhodinové pauzy medzi jedlami a stále nič? Ak ručička na váhe ukazuje stále rovnaké číslo, potrebujete reštart.

Väčšina ľudí skutočne priberá, pretože neje. „Je dôležité, aby ste telu dodávali energiu v pravidelných intervaloch. Nebude mať dôvod ukladať tuky na horšie časy,“ konštatuje rokmi overenú pravdu výživová poradkyňa Mgr. Michaela Piačková. Čo však robiť, keď jete pravidelne a nič sa nedeje?

Koľko toho zjete?

„Nestačí len jesť 5-krát denne, ale mať aj vyvážené a primerané porcie. Je jasné, že ak na raňajky zjete praženicu so slaninou, na obed dva rezne so zemiakovým šalátom a na večeru guláš s piatimi knedľami, nezachráni vás ani jablko na desiatu a zelený šalát na olovrant,“ dvíha varovný prst odborníčka. Podľa Michaely Piačkovej trávenie nerozbehnete veľkými porciami. Kým zjete ďalšie jedlo dňa, nestihlo vám vytráviť ani to predchádzajúce. Ďalšie sa teda nestrávi tiež a zbytočne vám narobí tráviace ťažkosti. Držte sa hesla: Radšej menej, ale viackrát za deň.

Oklamte žalúdok

„Ak ste sa naučili jesť pravidelne, prvý krok máte za sebou. Ten druhý by mal byť, že všetky porcie, okrem raňajok, zmenšíte na polovicu,“ hovorí výživová poradkyňa a dodáva hneď radu: „Ak vám veľkosť porcie nestačí, dajte si k nej rovnaké množstvo listového šalátu. Oklamete tak žalúdok po objemovej stránke.“

Aj málo je zlé

„Ak zmenšíte porcie, musíte začať chudnúť,“ je presvedčená Michaela Piačková. Dajte si však pozor! „Keď zmenšíte porcie príliš, telo sa začne obávať o svoju budúcnosť a prestane spaľovať. Opätovne začne ukladať na horšie časy,“ varuje odborníčka, aby ste organizmus občas šokovali. Nejedzte stále to isté. „Dôležitá je pestrosť a dovolený je aj občasný prehrešok, aby ste organizmus presvedčili, že naozaj netrpíte núdzou.“

Jednodňový reštart

Robíte všetko, aby vám fungovalo spaľovanie a aj tak nič? „Skúste jednodňovú hladovku. Proste počas 24 – hodín pite len čistú vodu alebo bylinkové čaje,“ pridáva tip výživová poradkyňa. Upozorňuje však, že do jednodňovej hladovky sa nesmiete pustiť, ak užívate lekárom predpísané lieky, ktorých účinok ovplyvňuje strava.

Pre koho je monodiéta

„V prípade, že užívate lieky, skúste sa na jeden deň reštartnúť monodiétou. To znamená, že počas dňa budete jesť len jednu potravinu. Samozrejme mala by to byť zelenina. Vyskúšajte napríklad varenú mrkvu alebo kel.“ Michaela Piačková upozorňuje, aby ste potravinový reštart robili jen jeden deň: „Ak by to trvalo dlhšie pokazíte si trávenie.“

Počas reštartovacieho dňa monodiétou pite veľa tekutín. Vhodnou voľbou je čistá voda, voda ochutená citrónom alebo bylinky. Ideálny je odvar so žihľavy, šalvie ale aj zázvorový čaj.

