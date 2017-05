Nedajte sa oklamať. Populárna polovičná diéta vám môže zhoršiť zdravie

Diéta FdH stavila na polovičné porcie, nie vždy je to však dobrý nápad. Dôležité je skôr to, z čoho idete ukrajovať

Jedz polovicu! Na prvý pohľad jednoduché heslo. Práve polovičné porcie majú zabezpečiť bezproblémové chudnutie. Nemecká diéta, ktorú nájdete pod označením FdH, sa teší posledné roky veľkej popularite najmä preto, že si nemusíte počítať kalórie. Nie všetko je však také ružové, aj tento typ stravovania prináša so sebou riziká.

Rozhoduje základ

Skratka FdH je zložená z prvých písmen hesla Friss die Hälfte, vo voľnom preklade to znamená, jedz polovicu. Oproti iným diétam nemá žiadne iné zákazy, čo je veľmi lákavé. Jednoducho si pri diéte dáte namiesto dvoch rožkov jeden alebo si tanier cestovín rozdelíte na polovicu. Odborníci na výživu však dvíhajú už dlhšiu dobu varovný prst. Rozhodujúci je základ! Teda to, čo ste zvyknutí mať na tanieri.

Ak ide o mastné vyprážané jedlá, je zmenšenie porcii chvályhodné, avšak všetky problémy to nevyrieši. Po určitom čase budú vášmu organizmu chýbať dôležité vitamíny i minerálne látky. Delenie stravy na polovicu by ste nemali aplikovať v prípade potravín, ktoré sú mastné alebo príliš sladké a neobsahujú takmer žiadne živiny. Ide najmä o zákusky, pizzu, torty, ale aj vyprážané jedlá či mastné klobásy. Platí to aj pre sladené nápoje.

Jahody nedeľte

FdH diéta by si tak zaslúžila aspoň základné inštrukcie o tom, z čoho by ste si mali porcie vytvoriť. Len tak zabezpečíte, aby mali potraviny vyváženú nutričnú hodnotu. Príliš nízky príjem vitamínov a minerálov sa môže postupne pretaviť do porúch koncentrácie, objaviť sa môže únava, ale aj ataky vlčieho hladu. To platí najmä v prípade, ak si budete porcie zmenšovať a zároveň športovať.

Riskujte jojo efekt

Pri tejto diéte je aj veľmi vysoké riziko jojo efektu. Rozhodujúca je aj štartovacia hmotnosť. Odborníci sa zhodujú na jednom. Porcie radšej nedeľte v prípade zeleniny a ovocia. Ak sa obávate, že vám jablká, marhule, jahody zvýšia kalórie, spomeňte si, že majú v priemere 10-krát menej kalórií ako bežné sladkosti. Čerstvá, sezónna zelenina vám neuškodí vôbec. Namiesto vyprážaného mäsa si pochutnajte na rybe. Polovičné pravidlo dodržiavajte pri mastnejších rybách ako losos alebo haring. Určite sa oplatí zmenšiť aj porcie pečiva.

