Nepijete ich náhodou? Týchto 5 nápojov si pred cvičením odpusťte

Chcete cvičením schudnúť? Tak si nedávajte pozor len na stravu, ale aj na to, čo pijete pred tréningom.

1. Keď svaly stratia zábrany

Alkohol. Piť ho pred tréningom či zápasom je veľmi zlý nápad. Alkoholické nápoje vás dehydratujú a rozhodia vám vnútornú rovnováhu. Okrem toho môžu do veľkej miery ovplyvniť, či vôbec pôjdete cvičiť. Ak ste sa vydali na cestu za krajším telom, určite nechcete prijímať zbytočné kalórie. Ďalším rizikom alkoholu sú zranenia, pretože pri športovom výkone stratíte zábrany, vaše svaly sa uvoľnia a hrozí vám, že sa preceníte. Každé zranenie znamená, že nebudete môcť podať športové výkony. Okrem toho, ktorý návštevník fitka by chcel, aby ho pri cvičení obťažoval alkoholový zápach?

2. Mlieko s energiou

Podivuhodná kombinácia, ale existujú aj energetické nápoje s mliekom. Rozhodne si ich však doprajte po cvičení, keď potrebujete bielkoviny pre vaše svaly. A aj sacharidy na doplnenie energie. Keďže takéto nápoje obsahujú veľa tuku, ťažšie ich strávite. Dostaviť sa môže aj plynatosť. Radšej si dajte pred cvičením polovicu banánu, ktorý vám dodá dosť energie na polhodinový intenzívny tréning. Ak bielkoviny pred tréningom, tak radšej vo forme srvátkového proteínu z prášku, ktorý zriedite vodou.

3. Nepravé ovocie

Je načase prestať kupovať ovocné koncentráty, ktoré sú plné cukru, konzervačných látok a sladidiel. Väčšinou je to glukózovo-fruktózový sirup, z ktorého priberáte. Čo tak vypýtať si pod stromček odšťavovač a riediť si 100% ovocné šťavy vodou? Keďže obsahujú veľa vlákniny a cukru, pite ich po tréningu. Ak potrebujete doplniť aj minerály a chcete to spraviť prírodnou cestou, siahnite po bioaktívnej kokosovej vode. Kúpte si rovno kokosový orech a otvorte ho sami doma; jedine tak máte istotu, že voda nebude ochutená či konzervovaná.

4. Bublinky preskočte

Sýtené, sladené aj farbené nápoje sú pred tréningom skoro také zlé ako ovocné koncentráty. Obsahujú dosť cukru na to, aby ste efekt cvičenia zmazali. Okrem toho, je preukázané, že bublinky vás síce rýchlo zasýtia, no perlivé nápoje vás nehydratujú tak ako pitná voda. Sýtené nápoje, vrátane minerálnych vôd, tiež obsahujú oxid uhličitý, ktorý vo vašom tele po vypití vyprchá. A potom sa musí nejakým spôsobom dostať von. Pri tréningu vás bude nadúvať, čo ovplyvní aj vaše výkony. To však nechcete.

5. Ióny až po cvičení

Toto vás asi prekvapí, no iontové a energetické nápoje si dajte po tréningu. Ak vôbec. Pokiaľ cvičíte s činkami a menej ako hodinu, nemá zmysel si ich kupovať. Obsahujú minerálne látky aj sladidlá, vďaka ktorým síce dobre chutia, ale často vám dodajú zbytočnú energiu. Keď sa chystáte podať intenzívnejší výkon, dajte si iontové nápoje po cvičení, behu či cyklistike. Iný prípad je, keď sa chystáte na preteky vo veľkých horúčavách. Vtedy si pokojne doprajte športový nápoj aj pred výkonom. Vodou však nič nepokazíte. Športovci by jej mali vypiť aspoň štyri litre denne.