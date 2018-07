Nechudnete z brucha? Vieme, čo je za tým, aj ako tuk dostať preč!

Máte pneumatiku okolo pása? Podľa odborníkov ide o „stresové“ brucho a vinníkom je hormón kortizol, ktorý môže prispieť k tvorbe tuku v tejto oblasti.

Ak je vaše telo pomerne slušne vyformované, no nedokážete sa zbaviť pneumatiky okolo pása, bude za tým možno váš životný štýl plný stresu. Aspoň tak to tvrdí odborníčka na zdravie Jackie Wicks.

Nebezpečný viscerálny tuk

Podľa Wicks sa pri vysokej hladine stresového hormónu kortizolu tuk ukladá v oblasti žalúdka. Ide o vnútrobrušný, viscerálny tuk, ktorý obaľuje vnútorné orgány. V prípade, že máte tohto tuku nadbytok, môže vás ohroziť viac než tuk podkožný. Viscerálny tuk je totiž úzko spojený s hyperlipidémiou, vyššou hladinou tukov v krvi. A tá vedie k srdcovocievnym chorobám ako aj k cukrovke. Samotná diéta naa zbavenie sa tohto tuku nestačí. Na vyriešenie problému musíte podľa odborníčky skombinovať zdravé stravovanie a techniky zvládania stresu.

Viac:

Čo robí kortizol, keď ste v strese?

Kortizol je tvorený v kôre nadobličiek a je nevyhnutný na to, aby sme sa ráno dostali z postele, preto je jeho hladina ráno najvyššia. Cez deň ho potrebujeme na motiváciu a sústredenie. Uvoľňuje sa tiež počas cvičenia alebo akútneho stresu, teda pri záťažových situáciách. Jeho úlohou je regulovať energiu výberom správneho množstva sacharidov, tukov alebo bielkovín, ktoré telo potrebuje na splnenie fyziologických požiadaviek, ktoré sú na neho kladené.

Počas uvoľňovania kortizolu je telo zaplavované glukózou, aby mali svaly okamžitý zdroj energie. Uvoľňuje sa tiež inzulín, aby sa glukóza neukladala ako tuk ale bola ihneď sprístupnená pre prípad okamžitej potreby. Keď sa stresová situácia vyrieši, obnoví sa hormonálna rovnováha.

Neuveriteľná premena: Morbídne obézna žena schudla 35 kíl a šťastne sa vydala

Viac jeme, ťažšie chudneme

Inak je to ale v prípade, že žijete v neustálom strese – máte zlého šéfa, napäté vzťahy v rodine, starosti s financiami či iné problémy, ktoré nedokážete rýchlo a definitívne vyriešiť. V dôsledku ustavičného napätia môže pretrvávať aj vyššia hladina kortizolu. Dôsledkom je, že sa môžete cítiť ochromený, neustále unavený alebo zranený. Môžete mať aj úzkosť, depresiu alebo ťažkosti pri rozhodovaní, koncentrácii alebo so spánkom.

Viac: 9 hlavných chýb, ktoré ženy robia v snahe schudnúť

Odborníci zistili, že zvýšená hladina kortizolu povzbudzuje chuť do jedla a najmä u žien súvisí s vyšším príjmom kalórií. Navyše, chronický stres podľa štúdií ovplyvňuje imunitný systém, zvyšuje krvný tlak, riziko srdcových ochorení a môže tiež spôsobiť problémy so zhadzovaním kíl.

Rady, ako prekabátiť kortizol a schudnúť

Jackie Wicksová odporúča niekoľko kľúčových spôsobov, ako vyvážiť zvýšený kortizol zdravým stravovaním a znížením stresu.

Jedzte potraviny bohaté na živiny – zeleninu, celozrnné výrobky, bielkovinové jedlá s nízkym obsahom tuku. Napríklad pečenú alebo dusenú zeleninu s chudým kuracím mäsom alebo filetom z lososa, čerstvé paradajky a bazalku s olivovým olejom, uhorky posypané kôprom... Dobrá je aj väčšina ovocia a strukovín, orechy, kokosový a avokádový olej, čaj, káva. Trošku menej zdravého – môžete aj slaninu, víno, čokoládu či maslo, ale len v malom množstve. Ak si neviete odpustiť, dajte si hoci trochu alkoholu, smotany, vyprážaných potravín, lupienkov, sladkostí či vysokokvalitného mäsa. Ide o to, že keby ste mali obľúbené, hoci nezdravé potraviny zakázané, hladina vášho stresu by sa tak ľahko neznížila. Prejdite 10 000 krokov denne - chôdza je nielen skvelý spôsob, ako spáliť kalórie, ale pomôže tiež vyčistiť hlavu. A to tým, že zvýši úroveň takých chemických látok v mozgu, ako je serotonín, dopamín a norepinefrín, ktoré sú nevyhnutné pre dobrú náladu. 10 000 krokov denne znie veľa, ale ak sa svižne pohybujete, za pol hodiny by ste to mali zvládnuť.

Chcete schudnúť, no neodoláte jedlu? S 5 fintami to zaručene pôjde

Doprajte si pravidelne kúpeľ

Pravidelný oddych v príjemne horúcej vani znižuje hladinu kortizolu. A to si môže dovoliť azda každý. Dokonca aj keď máte len dve minúty, ktoré môžete venovať sebe, využite ich! Skúste napríklad aromaterapiu, ktorá uvoľní vaše napätie a poteší zmysly.



Horúci kúpeľ či aromoterapia fungujú proti stresu a môžu vám pomôcť s chudnutím. Zdroj foto: Shutterstock.com

Rýchle triky na uvoľnenie mysle

„Čo si o mne myslia iní ľudia, nie je môj problém.“ Ďalej, ak je niečo, čo nemôžete ovplyvniť, prestaňte sa tým zaoberať, zbytočne vás to oberá o nervy aj o čas. V skutočnosti takých vecí nie je veľa, len si to treba prebrať v hlave. A tretia vec – skúste takéto relaxačné cvičenie: Sadnite si, pokojne dýchajte a predstavte si farbu, ktorá vás upokojuje. Potom to, čo vás stresuje, umiestnite do stredu farby, napríklad šéfa, manžela, náročnú úlohu... A teraz to v mysli zmenšujte a zmenšujte, môžete do toho aj strieľať z imaginárneho dela. Až sa to úplne stratí, nahraďte to obrazom či nápadom niečoho, čo vás robí šťastnou. Tento obraz teraz v mysli zväčšujte a zväčšujte. Znie to asi trochu čudne, ale fakt je to super vec na odstránenie stresu!

6 najlepších odporúčaní, ako zabojovať proti stresu