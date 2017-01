Nevzdávajte cvičenie! Skúste tipy slávnych príťažlivých žien

Spánok je pre nich rovnako cennou a nedostatočnou potrebou, ako pre nás, bežné smrteľníčky, snažiace sa byť tou najlepšou verziou samej seba. Pýtate sa, kedy to stíhajú a čo ich motivuje?

Obdivujete vyrysované postavy herečiek na filmových plátnach, v klipoch speváčok, na prehliadkových mólach a sledujete ich profily na sociálnych sieťach, aby ste sa čo najviac inšpirovali ich životným štýlom, vkusom a vzhľadom? Tak to smelo dotiahnite do reality!Autor: Instagram, Profimedia

Možno si myslíte, že majú na cvičenie a plánovanie zdravej stravy omnoho viac času než vy. Nie je to však celkom tak. Ich diáre sú plné pracovných schôdzok, povinností a okrem toho, väčšina z nich sú taktiež matkami, ktoré s vyčerpaním padajú do postele.

Voľte prirodzenosť a potešenie

Je pravda, že vyzerať skvelo im prináša úspech spojený so žiadanosťou v brandži. Aj ony si však z času na čas povedia, že potrebujú pauzu. Na chvíľu dajú STOPKU denno dennej snahe udržať si pevné pozadie, vymenia zelený "žabí džús" so slamkou za kalorické latté s dávkou šľahačky a obľúbeným koláčikom, no motivácia ich neopúšťa. Pre zahraničné magazíny prezradili, ktoré cvičenia si zamilovali, prečo sú efektívne a čo ich na nich baví. Pohyb musí byť pre vás zábavou, relaxom nie utrpením! Možno stavíte na TRX alebo si s priateľkami zavediete naozaj premyslenú a účinnú skupinovú motiváciu podľa tipu známej herečky. Nebaví vás beh či posilňovňa? Aj na to poznajú krásky riešenie.

Herečka Elizabeth Banks

Obľúbila som si TRX. Je to cvičenie, s ktorým začali námorníci. Potrebujete k tomu iba popruh, ktorý uviažete doma, vonku o strom alebo aj na hotelovej izbe. Je to veľmi jednoduché. Pri cvičení pracujete s váhou vlastného tela. výhodou je, že keď cvičíte TRX, popruh môžete mať kedykoľvek pri sebe, a to aj na cestách v kufri.