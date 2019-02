Niečo ubrať, dvakrát pridať. Kľúčová zmena naštartuje metabolizmus

Čaro nie je v množstve, ale v správnom pomere. Ako by mal vyzerať váš tanier?

Predstavíte si pri diéte automaticky hladovanie? Vôbec nemusí byť o odriekaní ani počítaní kalórií. Možno rýchlejšie schudnete, ak si na tanier naložíte viac.

Populárna M-diéta: Mínus 2 kilá za 3 dni. Stačí vymeniť jedinú potravinu

Na tuky bielkoviny

Základom redukcie hmotnosti je správne naštartovanie metabolizmu. Ak chcete zhodiť, z jedálneho lístka ako prvé podľa výživovej poradkyne vylúčte sacharidy. Nie však všetky, len tie jednoduché. Teda sladkosti či biele pečivo. Odolať chuti na sladké môže byť ťažké, ale práve sladkosti najviac prispievajú k nadváhe. „Pri chudnutí pomôže tiež z jedálnička vylúčiť cestoviny či biele pečivo a sladené nápoje nahradiť čistou vodou. Do nej si prípadne pridajte plátok čerstvého citróna alebo mäty," radí výživová poradkyňa Martina Dvořáková. Zároveň platí, že ak sa z jedálneho lístka niečo uberie, iné by sa malo pridať. V tomto prípade by to mali byť bielkoviny, ktoré sú potrebné nielen pre rast svalov či imunitu, ale i pre rýchlejšiu premenu látok. „Keď znížite prísun sacharidov a zvýšite príjem bielkovín, zmení a hlavne zrýchli sa aj náš metabolizmus. Telo sa približne po troch dňoch takéhoto stravovania dostane do stavu ketózy, čo v praxi znamená, že energiu začne čerpať z uložených tukov," dodáva.

Vyvažujte

Je teda vhodné na stôl zaradiť viac tvarohu, rýb, mäsa, vajec a najmä zeleniny. V kombinácii s pravidelným pohybom a dostatočným pitným režimom začne telo spaľovať vlastné tuky.

„Často sa stretávam s klientmi, ktorí sa domnievajú, že keď znížia svoj denný kalorický príjem alebo vynechajú niektoré jedlá, ako napríklad večeru, budú automaticky chudnúť. V praxi to ale tak byť vôbec nemusí. Naše telo je veľmi zložitý mechanizmus a nie vždy platí jednoduchá rovnica, že keď znížim príjem, chudnem,“ hovorí Dvořáková.

Základným predpokladom štíhlej postavy je podľa nej zdravá, vyvážená strava. „Ak túžite po trvalej zmene, jedzte predovšetkým pravidelne a pite dostatočné množstvo tekutín, aby vaše telo nezadržiavalo vodu a vyplavovalo von všetky toxíny," vysvetľuje odborníčka.

Čítajte aj: