Nový diétny hit: Je zelená káva zázrak či podfuk?

Zelená káva funguje lepšie ako tabletky na chudnutie! Zbavte sa kíl bez drastických diét! Aj takto lákajú predajcovia zelených kávových zŕn či preparátov z nich. Pitie „chudnúceho“ nápoja sa stalo veľkým hitom aj u nás. V čom je zelená káva zázračná a čo si o nej myslia lekári?

Ako pomáha chudnúť

Zelená káva je nápoj z nepražených prírodných zŕn obyčajnej kávy a obsahuje veľké množstvo kyseliny chlorogénovej CGA. Práve tá je zodpovedná za zníženie hladu, zrýchľuje spaľovanie tukov, zlepšuje metabolizmus a očisťuje telo od toxínov, čo zaručuje efektívne chudnutie. Zástancovia zelenej kávy pokladajú za kľúčovú schopnosť zelenej kávy spomaliť uvoľňovanie cukru v krvnom obehu. Obmedzenie ukladania cukrov totiž zároveň znamená obmedzenie ukladania tukov v tele.

Je lepší nápoj či tabletka?

Zelenú kávu môžete užívať v dvoch formách: buď v podobe tabliet, ktoré kúpite na internete či v lekárni – alebo si kúpite priamo zrnká tejto plodiny. Tie sa však musia ďalej spracovať, aby z nich vznikol nápoj. Ak ste sa rozhodli svoje telo detoxikovať, určite siahnite po druhom variante, je silnejší a účinejší.

Vhodná na raňajky

Zelenú kávu je dobré piť ráno, dodá vám energiu a správne vás naštartuje. Po zaliatí vriacou vodou o 15 minút nápoj vypijete. Najlepšie je piť ju 30 minút pred jedlom, pretože chlorogénové kyseliny znižujú vstrebávanie glukózy a práve jedlo sa potom postará o zdravú rovnováhu. Chuť zelenej kávy vám nemusí sadnúť, no môžete si ju prisladiť umelým sladidlom či medom – no nie cukrom!

Jedzte menšie porcie

Ak si zelenú kávu dáte ráno, raňajky musia byť veľmi ľahké, aby ste neboli hneď hladní. Počas „kávovej kúry“ treba jesť menšie porcie, pričom platí, že kávový nápoj musíte vypiť alebo tabletku užiť vždy 30 minút pred jedlom. Môžete jesť v podstate čokoľvek, no s mierou. Odporúčajú sa však menej tučné a lepšie stráviteľné jedlá. Viditeľný úbytok na váhe by vás mal potešiť už po 3 až 4 týždňoch.

Na čo pozor

Zelenú kávu by nemali piť deti, ale ani tehotné ženy a alergici, radšej sa poraďte s lekárom. Aj starší ľudia s ňou môžu mať problémy. V takýchto prípadoch sa odporúča buď znížiť dávku, alebo s kávovou „kúrou“ úplne prestať. Dôležité je dodržiavať pitný režim, denne musíte vypiť minimálne 2 litre vody, no nie sladené nápoje.

Kde a za čo ju kúpite

Cena za zelenú kávu sa pohybuje od 6 eur do 30 eur v tabletkovej forme. Ak prípravok kupujete cez internet, overte si, koľko kyseliny chlorogénovej , označenej ako CGA, obsahuje. V niektorých produktoch je len 10percent CGA, pričom až 50 percent zaručuje úspešné chudnutie.

Balíček 250 mg mletej zrnkovej kávy sa dá kúpiť už od 5,75 eura. V ponuke sú aj ochutené kávy, a to pomocou vanilky, škorice, medu, kardanómu a iných prírodných dochucovadiel.

Na Slovensku fungujú tiež reštaurácie, kde vám naservírujú nápoj zo zelenej kávy. Za malé espresso zaplatíte asi 2 eurá, za väčšiu siahnete do peňaženky hlbšie.

Názor odborníka na výživu

Zázračné účinky zelenej kávy mnohí, čo ju vyskúšali, spochybňujú – vraj neschudli ani deko! Čo si o tom myslí odborník na obezitu a zdravý životný štýl Peter Minárik?

„Na to, aby káva zrýchlila metabolizmus, sú potrebné omnoho vyššie dávky, ktoré by človek netoleroval,“ tvrdí. Na druhej strane pripúšťa pozitívny vplyv kávy na naše zdravie. „Kávové bôby sú plné antioxidantov v podobe organických kyselín a fenolov, ktoré pomáhajú odbúravať v našom organizme voľné kyslíkové radikály. Káva všeobecne má vyšší obsah antioxidantov než väčšina druhov ovocia alebo zeleniny, aj keď to o nej nie je známe. Pitie kávy okrem iných pozitívnych účinkov takisto pôsobí preventívne proti cukrovke druhého typu,“ uzavrel lekár.

Vyskúšali ju aj známe ženy

Na skvelé účinky zelenej kávy prisahá napríklad Jennifer Lopez (43), ale tiež naša playmate Andrea Járová (29), ktorá je momentálne na Miami. „So zelenou kávou mám dobré skúsenosti a v USA je veľmi populárna. Prípravok tlmí chuť do jedla, zrýchľuje metabolizmus a zvyšuje energiu. Aj moje kamarátky kávu veľmi chvália a chudnú z nej. Dokonca uvažujem o tom, že ju začnem na Slovensko dovážať,“ uviedla pre portál glanc.sk.

