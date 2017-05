Nudia vás domáce práce? Týmito zlikvidujete toľko kalórií, koľko má vrecko čipsov

Oplatí sa poupratovať si doma bez platenej pomoci. Ak sa do toho pustíte sami, zbavia vás slušného množstva kalórií. A ešte aj ušetríte.

Nie každý má chuť či čas chodiť do posilovne alebo fitka a vytriasať tam kalórie nabraté cez deň v sedavom zamestnaní. No faktom je, že život bez pohybu patrí k tomu najnezdravšiemu, čo len môže byť. Ako z toho vykorčuľovať? Aj bez trénera a telocvične môžete mať pohybu dosť. A poteší to aj vašu myseľ a zlepší náladu!

Utieraním prachu proti cukrovke

Súkromná zdravotná poisťovňa v Británii zverejnila zistenia, koľko kalórií dokážete zhodiť, ak sa hodinu budete venovať upratovaniu a čisteniu v byte či prácam okolo domu. A ako poznamenal odborník poisťovne, pri týchto činnostiach ide zároveň o všestranné precvičenie si tela. Aj domáce práce, ak ich vykonávate pravidelne a s istým nasadením, sú veľkou pomocou pri znižovaní rizika vysokého krvného tlaku, srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky, obezity a ďalších s tým súvisiacich zdravotných problémov.

Za hodinu práce vytrasiete toľkoto

Aké množstvo kalórií teda zlikvidujú rôzne domáce činnosti? Tu je krátky prehľad.

120 až 170 kalórií – budú fuč, ak poutierate prach v celom byte

– budú fuč, ak poutierate prach v celom byte 160 až 180 kalórií – zbavíte sa ich svižnou vychádzkou so psom

– zbavíte sa ich svižnou vychádzkou so psom 150 až 200 kalórií – toľko spálite triedením bielizne, umývaním špinavej podlahy či vysávaním

– toľko spálite triedením bielizne, umývaním špinavej podlahy či vysávaním 175 – 250 kalórií – vypotíte ich pri umývaní okien, nehovoriac o tom, že byt budete mať hneď svetlejší, obdobného množstva kalórií sa zbavíte ručným umývaním vášho auta

– vypotíte ich pri umývaní okien, nehovoriac o tom, že byt budete mať hneď svetlejší, obdobného množstva kalórií sa zbavíte ručným umývaním vášho auta 250 – 350 kalórií – v rámci prác okolo domácnosti je jednou z energeticky najnáročnejších činností kosenie trávy

Ak si prečítate na obaloch jogurtov, napolitánok, čipsov či nápojov, koľko kalórií obsahujú, zistíte, že domácim prácam sa oplatí venovať naozaj intenzívne, ak chcete spáliť väčšinu toho, čo za deň pojete. Tak do toho, priatelia!

