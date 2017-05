Ovládate zásady kardia? Napravte bežné chyby a kilá pôjdu naozaj preč

Ani po mesiaci behu či bicyklovania nechudnete a o intenzite svojho tréningu nemáte páru?

Športovci nenosia hodinky pre imidž. „Najlepšie schudnete pri kardiu strednej intenzity. Samozrejme, spaľujete aj pri vysokej intenzite, no logicky v nej nevydržíte cvičiť dlho,“ vysvetľuje fitnestréner Miroslav Lackovič, ktorý radí najskôr vyrátať si vlastnú maximálnu pulzovú frekvenciu.

220 mínus vek

Použite vzorec ,220 mínus vek‘. "Nízka intenzita tréningu bude šesťdesiatpäť percent, stredná od šesťdesiatpäť do osemdesiatpäť a vysoká nad osemdesiatpäť percent vašej maximálnej pulzovej frekvencie,“ ozrejmuje odborník. Ak máte tridsať rokov, pri stredne intenzívnom bicyklovaní by ste mali dosiahnuť okolo stotridsať pulzov za minútu. S hrudným pásom a hodinkami dostanete pod kontrolu nielen spálené kalórie, ale aj zdolané kilometre.

Meňte aktivity

Ľudský organizmus sa dokáže veľmi efektívne prispôsobiť rôznym podmienkam. "Po mesiaci budete mať z rovnakého tréningu ešte stále psychické výhody, no fyzických už menej,“ odhaľuje tajomstvo chudnutia certifikovaný tréner Kyle Stull z National Academy of Sports Medicine. Inými slovami, telo začne považovať ležérny beh za chôdzu. „Občas vymeňte beh za bicykel a bicykel za plávanie. Aj malé zmeny spravia veľký rozdiel. Alebo na bežiacom páse zvoľte väčšie prevýšenie či pridajte do kroku a bežte rýchlejšie,“ radí kalifornská fitnestrénerka Julie Chungová.

A striedajte aj prostredie. Športujte čo najviac vonku a schudnete ešte rýchlejšie. „Pri behu v prírode zapájate do pohybu viac svalových skupín ako napríklad na bežiacom páse. Takže pri aeróbnom tréningu vonku spálite aj viac kalórií,“ vysvetľuje fitnestréner, prečo sa oplatí vrátiť do prírody.

Menej ako hodinu denne

Aj medzi športovcami občas koluje mýtus, že kardio pod hodinu denne nemá význam. Odborníci nesúhlasia. „Pri dlhotrvajúcom kardiu v rovnakom tempe spálite veľa kalórií, no kľúč k chudnutiu prichádza po tréningu,“ načrtáva americký osobný tréner Greg Justice. „Po vysokointenzívnom intervalovom tréningu, teda HIIT, naštartujete metabolizmus a spaľovať budete ešte tridsaťosem hodín po cvičení!“ tvrdí Američan.

Krátko a intenzívne

Pri HIIT (vysokointenzívnom intervalovom tréningu – High Intensity Interval Training, pozn. red.) striedate krátke intervaly vysokej intenzity krátkym odpočinkom. Šprintujete pätnásť sekúnd a potom kráčate či klusáte tridsať. Necvičíte hodinu, ale dvadsať minút. Športovci po dvanástich týždňoch HIIT stratili viac brušného tuku a mali lepšiu kondíciu než pri obyčajnom kardiu, ukázala štúdia z vedeckého časopisu Journal of Obesity. Už žiadne výhovorky, že nemáte čas.

Koľko pulzov?

20 rokov

Vaša maximálna pulzová frekvencia (MPF) je 200 pulzov za minútu, vysokointenzívny tréning by ste mali robiť pri frekvencii 170 pulzov za minútu.

Vaša MPF je 190 pulzov za minútu, stredne intenzívny tréning by ste mali robiť pri frekvencii okolo 142 pulzov za minútu.

Vaša MPF je 180 pulzov za minútu, nízkointenzívny tréning by ste mali robiť pri frekvencii 117 pulzov za minútu.

Nenaberiete

Pri kardiu nezabudnite na svaly. Telo ich potrebuje. „Každý pohyb prispieva k spaľovaniu tuku. Ak začnete behať alebo chodiť, zlepšíte si vytrvalosť a upraví sa vám hmotnosť. No na chudnutie treba aj silový tréning,“ upozorňuje Miroslav Lackovič, že pevnými svalmi predídete zraneniu i spomalenému metabolizmu. Bojíte sa svalnatých nôh z bicykla? Skúste plávanie. "Pri ňom zaťažujete celé telo rovnomerne, preto nenaberiete toľko svalstva na nohách ako pri behu či na bicykli,“ nachádza fitnestréner kompromis. Podľa neho je však svalnatenie z behania či z bicyklovania mýtus. Len ak by ste behali nonstop do kopca alebo šprintovali. Vytrvalci majú svaly štíhle a dlhé.

3 x za týždeň

Ak chcete schudnúť, venujte sa kardiu aspoň tri dni v týždni. „Aeróbnu aktivitu pri miernej intenzite – chôdzu či pomalší beh – robte pokojne aj každý deň. Ale po HIIT tréningoch musíte dobre regenerovať,“ apeluje Miroslav Lackovič, aby ste nezabúdali na zdravý spánok, aktívny odpočinok vo forme prechádzky či na masáž a na vírivku. Keď ste v pohode, kilá to s vami prestane baviť!

